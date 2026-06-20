Android 17: Googles neues Betriebssystem ist endlich gestartet – so geht es jetzt mit den Versionen weiter

Man mag es kaum glauben, aber Google hat am Dienstag tatsächlich die finale Version von Android 17 veröffentlicht und auf die Pixel-Smartphones ausgerollt. Damit geht eine überraschend lange Wartezeit zu Ende, aber natürlich ist das noch nicht das Ende dieser Version. Wir zeigen euch, wie es jetzt rund um Android 17 weitergeht und wann mit dem nächsten Release zu rechnen ist.



Das Warten auf Android 17 hat lang gedauert, denn eigentlich hatten wir den Release schon Anfang Mai auf dem Plan – was sowohl auf den Erfahrungen der Vorjahre als auch Google-Aussagen basierte. Nachdem man von Mitte Februar bis Mitte April alle zwei Wochen eine Beta-Version veröffentlichte und Mitte April unterstrich, dass die vierte Beta die letzte ist, lag ein Mai-Release sehr nahe. Es hätte gut zum Android Show-Event und zur Google I/O gepasst – doch es kam bekanntlich anders.

In dieser Woche war es endlich so weit: Google hat Android 17 veröffentlicht, das zusätzlich ein großes Pixel-Update im Gepäck hatte. Der Rollout auf die Pixel-Smartphones wurde noch am Dienstag-Abend angestoßen und mittlerweile sollten alle interessierten Nutzer das neue Betriebssystem herunterladen und installieren können. Doch wie geht es jetzt weiter?

Android 17 QPR1 wartet bereits

Erst vor wenigen Tagen wurde die Android 17 QPR1 Beta 4 veröffentlicht und damit die mutmaßlich letzte Major-Version dieses Zwischen-Release. Auch bei dieser Version hatte man im Zwei-Wochen-Rhythmus neue Versionen veröffentlicht, allerdings wurde mit der ersten Version betont, dass der finale Release erst im September zu erwarten ist – also in drei Monaten! Will man wirklich die letzte Beta für drei Monate bestehen lassen oder wird es auch weiterhin Release in kurzen Abständen geben? Sollte das so sein, was ich für unwahrscheinlich halte, kämen wir bis Anfang September auf eine zweistellige Zahl an Beta-Releases.









Android 17 RC1 ist Android 17

Das vor einigen Wochen einmalig erwähnte, aber für viel Aufsehen sorgende, Android 17 RC1 hat sich mit der Veröffentlichung von Android 17 aufgeklärt. Es steht einfach für „Android 17 Release Candidate 1“ und beschreibt eine interne Version, die als finaler Rollout auf die Pixel-Smartphones gebracht wird. Gewissermaßen ist das Android 17 von Dienstag das Android 17 RC1, möglicherweise auch RC2, RC3 oder eine andere Version – das spielt aus Nutzersicht keine große Rolle.

So könnte es jetzt weitergehen

Wir erwarten, dass Google sich an die eigenen Aussagen hält und die Android 17 QPR1 erst im Septmber veröffentlicht. Rechnen wir auf Basis der Android 17 Beta 1 und der Android 17 QPR1 Beta 1, ist ab Anfang Juli mit Android 17 QPR2 Beta 1 zu rechnen. Es wäre die nächste Feature Drop Beta, die dann bis Anfang Dezember läuft. Irgendwann dazwischen wäre auch ein Android 17.1 denkbar, denn bekanntlich wird Android derzeit massiv umgebaut.

Googles neuer Beta-Ansatz ist noch undurchsichtig

Der größte Schritt innerhalb von Android 17 ist jetzt getan und Pixel-Nutzer dürfen sich endlich freuen. Allerdings bleibt die Frage offen, warum Google in diesem Jahr durch die Beta-Versionen hetzt und die Version nach Abschluss der Betaphase lange Zeit fix fertig in der Schublade liegen lässt. Auch die Überschneidungen sind derzeit recht extrem (Android 17 QPR1 Beta ist abgeschlossen, bevor Android 17 überhaupt veröffentlicht wurde). Bleibt abzuwarten, ob man sich eines Tages dazu äußern wird oder wir die Gründe anderweitig mitbekommen.

Letzte Aktualisierung am 15.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.