Gemini Lyria: Google startet neue Version des KI-Musikgenerators – verbessert Klänge, Stimmen und mehr (Video)

Google hat vor einigen Monaten die erste populäre Version des KI-Musikgenerators Gemini Lyria veröffentlicht, die jetzt um einen weiteren Release ergänzt wird, der eine ganze Reihe von Verbesserungen mitbringt. Dazu gehört eine insgesamt verbesserte Musikalität, hochwertigere Liedtexte und sogar den Gesang will man deutlich verbessert haben. Das alles soll den Nutzern noch mehr kreative Kontrolle geben.



Mit der Einführung von Lyria 3.5 innerhalb Google Flow Music hebt Google die KI-basierte Musikproduktion auf ein professionelleres Niveau und vielleicht auch auf das nächste Level. Das Modell wurde gezielt weiterentwickelt, um den schöpferischen Prozess von Künstlern und Content Creatorn intuitiver zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen spürbare Verbesserungen bei der Musikalität und Stimmwiedergabe, um komplexere Tracks zu erstellen, ohne dass die Nutzer zu sehr innerhalb des Prompts ins Detail gehen müssen.

Ein Kernmerkmal von Lyria 3.5 ist die gesteigerte musikalische Tiefe sowie eine präzisere Kontrolle über Songtexte. Das Modell erzeugt organischere Melodien und optimierte Lyrics mit besserem Rhythmus und strukturellem Bewusstsein. Ergänzt wird dies durch ausdrucksstärkere, emotional nuancierte Vocals, die menschlichem Gesang erstaunlich nah kommen.

Neben klanglichen Fortschritten liegt ein Fokus auf der praktischen Handhabung im Studioalltag. Über Google Flow Music erhalten Anwender präzisere Werkzeuge, um Tempo und exakte Dauer der Tracks nahtlos zu steuern. So lassen sich Loops oder Songstrukturen passgenau einbinden, womit sich die KI zu einem flexiblen kreativen Partner wandelt. Also genau das, was die Nutzer benötigen, wenn sie ohne große Werkzeuge Songs erstellen möchten.

Im oben eingebundenen Video könnt ihr einige Beispiele hören und euch davon überzeugen, ob Lyria nun mit der etablierten Konkurrenz in diesem Bereich mithalten kann.

» Gemini Lyria: Jetzt hat die Musikindustrie ein Problem – neue Google-KI erstellt dreiminütige Songs (Meinung)

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