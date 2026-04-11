Gemini Lyria: Jetzt hat die Musikindustrie ein Problem – neue Google-KI erstellt dreiminütige Songs (Meinung)

Google hat vor wenigen Tagen den neuen KI-Musikgenerator Gemini Lyria 3 Pro veröffentlicht, der nicht nur qualitativ und funktionell sehr stark nachlegt, sondern auch einen echten Meilenstein darstellt: Erstmals ist es Nutzern mit der Gemini-KI möglich, ganze Songs mit einem einzigen Prompt zu erstellen. Es dürfte nur eine Frage sehr kurzer Zeit sein, bis das für die Musikindustrie höchst dramatisch wird.



Google hat sich mit Gemini lange Zeit auf die Bereiche Text und Bild konzentriert, etwas später kamen die Bereiche Video und Film dazu und erst seit wenigen Wochen ist man ernsthaft im Audiobereich aktiv. Erst im Februar wurde der KI-Musikgenerator Gemini Lyria 3 veröffentlicht, der zwar nur eine neue Version eines bereits bestehenden Produkts war, aber dennoch erstmals für die breite Masse verfügbar gewesen ist. Nur wenige Wochen nach der ersten Anfixung wurde Ende März die Pro-Version veröffentlicht.

Wir haben euch hier im Blog natürlich den KI-Musikgenerator Lyria 3 Pro ausführlich vorgestellt, der in vielen Bereichen noch einmal stark nachgelegt hat: Stimmungen lassen sich noch genauer beschreiben, Songtexte umfangreicher hinterlegen, die Titel in ihre Bestandteile vom Refrain bis zur Strophe aufteilen und vieles mehr. Der mit Abstand größte Schritt ist es allerdings, dass man das Längenlimit von 30 Sekunden auf ganze drei Minuten angehoben hat.

Gemini ist nun also für alle zahlenden Abonnenten in der Lage, Songs mit einer Länge von drei Minuten zu erstellen – im Idealfall mit nur einem einzigen Prompt. Damit hat man eine Länge erreicht, wie sie in den heutigen Single-Charts üblich ist. Die 30-Sekünder waren eher der Pilot, mit dem viele Menschen begeistert werden konnten und nun geht es in den Musikbereich, bei dem Qualität bekanntlich nicht immer die größte Rolle spielt.









Lyria vs. Musikindustrie

Es wird nur eine Frage der Zeit sein, vermutlich nur von Wochen, bis die ersten von Lyria erzeugten Titel nicht nur bei den Streamingdiensten, sondern auch in den Charts landen und millionenfach wiedergegeben werden. Klar, es gibt schon seit längerer Zeit eine stark wachsende Zahl von KI-Titeln bei den Streamingdiensten, doch einen echten Megahit hat es bisher nicht gegeben. Gemini Lyria hat – meiner bescheidenen Meinung nach – aber zumindest das Potenzial dazu, einen solchen Hit zu generieren.

Warum nur die Musikindustrie?

KI ist auch für die gesamte Medienbranche eine gigantische Herausforderung. Im Textbereich seit längerer Zeit, im Videobereich ebenfalls. Bei den großen Brocken Filmen und Serien sowie eben Musik hat man bislang nur an der Oberfläche gekratzt. Einen 90-minütigen Film oder eine 30-Minuten-Serie in hoher Qualität lässt sich (noch) nicht per KI erstellen. Das ist auch ein völlig anderes Kaliber als ein Musikstück von drei Minuten. Der Unterschied ist die Länge und die Fähigkeit der KI.

Das 3-minütige Lyria ist gleichzusetzen mit einer Film-KI, die Blockbuster ausspuckt. Auch das wird mit Sicherheit kommen, doch der Aufwand ist ungleich größer. Daher ist die Musikindustrie auch diesmal wieder der erste Leidtragende und die Folgen sind kaum absehbar. In Zeiten von Avatar-Shows, bei denen selbst bei einem Konzert kein Künstler auf der Bühne steht oder Musikvideos von Tilly Norwood spielt selbst das Live-Argument nicht mehr die ganz große Rolle. Ob der nächste Sommerhit schon von den Google-Servern kommt? Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering.

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