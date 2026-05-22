Gemini Update: Google startet neue KI-Agenten, neue Mediengeneratoren, neues KI-Abo, Limits und mehr

Es war, wie zu erwarten, eine sehr aufregende Gemini-Woche, denn rund um die Entwicklerkonferenz Google I/O konnte Google sehr viel Neues ankündigen und diese erneut in eine KI-Konferenz verwandeln. Wir haben euch einige neue Apps gezeigt, die neuen Mediengeneratoren, berichten über die neuen KI-Abos, die Gemini-Limits und sehr viel mehr. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Wenig überraschend war es eine unglaublich starke Gemini-Woche, die uns Google anlässlich der Entwicklerkonferenz I/O präsentiert hat – denn auch wenn die Themen vielfältig waren, kam es doch alles auf einen gemeinsamen Nenner zurück: Gemini. Wir haben über sehr viele Themen berichtet und euch viel Neues gezeigt – von Apps über KI-Generatoren und neuen Integrationen bis hin zu den Limits und natürlich dem Start der KI-Agenten. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist Googles KI-Betriebssystem

Wir zeigen euch Googles neues KI-Betriebssystem Aluminium OS. Es gibt viele neue Informationen, die sowohl aus Leaks als auch den offiziellen Google-Informationen rund um die Googlebooks stammen. Interessanterweise wissen wir schon sehr viel, obwohl Google das Betriebssystem als solches noch gar nicht offiziell angekündigt hat.

» Alle Infos zu Googles neuem KI-Betriebssystem Aluminium OS

Gemini Intelligence wohl nur für wenige Smartphones

Die Gemini Intelligence wird zukünftig eine sehr große Rolle spielen und ist einer der wichtigsten technischen Fortschritte seit über einem Jahrzehnt. Bei vielen Nutzern wird das allerdings gar nicht ankommen, denn Google hat die Spezifikationen so weit nach oben geschraubt, dass selbst die Pixel 9-Smartphones nicht in den Genuss kommen dürften.

» Google schraubt Anforderungen für Gemini Intelligence weit nach oben









Gemini Intelligence bringt Magic Pointer

Mit Gemini Intelligence wird Google den Magic Pointer einführen, der auf Desktopplattformen Kontextinformationen zum aktuellen Objekt oder Displayinhalt liefern soll. Jetzt hat man den Pointer etwas näher gezeigt und außerdem angekündigt, dass dieser über den Chrome-Browser auch in anderen Betriebssystemen starten soll.

» Google startet Magic Pointer für Aluminium OS und den Chrome-Browser

Gemini bekommt ein neues Logo

Gemini bekommt ein neues Logo, das sich allerdings nicht merklich vom Vorgänger unterscheidet. Die Änderungen liegen eher im Detail, sind aber dennoch relevant. Denn das Logo entwickelt sich stärker in Richtung eines klassischen Google-Logos und zeigt damit, wo die Schwerpunkte für die KI in den nächsten Monaten liegen werden.

» Google spendiert Gemini schon wieder ein neues Logo

Alle Google-Apps bekommen neue Logos für die KI-Ära

Nicht nur Gemini bekommt ein neues Logo, sondern auch alle anderen Google-Apps. Zum Einstieg in die KI-Ära spendiert man allen Workspace-Apps ein neues Logo, das sich in diesen Tagen schon bei vielen Nutzern zeigt. Von GMail über den Kalender bis Google Drive gibt es neue Logos und App-Icons. Wir zeigen sie euch in einer Galerie.

» Das sind die neuen Logos der Google-Apps für die KI-Ära

Google limitiert Gemini

Google schränkt die Nutzung von Gemini jetzt ein. Ab sofort gibt es Nutzungslimits, die man als Nutzer ohne Abo nicht überschreiten kann oder diese mit einem aktiven Abo erhöhen kann. Die Grenzen sind recht eng gesetzt, aber auch die Taktung ist angenehm gehalten. Wir zeigen euch die Limits und wo ihr euren aktuellen eigenen Stand abrufen könnt.

» Google schränkt Nutzung von Gemini ein – so findet ihr die Limits









Alphabet und Blackstone bauen KI-Rechenzentren

Alphabet und Blackstone haben angekündigt, ganze 25 Milliarden Dollar für neue KI-Rechenzentren ausgeben zu wollen. In diesen sollen hauptsächlich Google-Chips zum Einsatz kommen, sodass es sich um ein interessantes Kreislaufgeschäft von Alphabet bzw. Google mit sich selbst handelt.

» Alphabet und Blackstone bauen KI-Rechenzentren mit Google-Chips

Gemini Omni Mediengenerator

Mit Gemini Omni startet man einen neuen Mediengenerator, der viele andere Tools unter dem Gemini-Dach zusammenfassen soll. Wir zeigen euch das neue Tool, das zunächst als Videogenerator startet, aber schon in absehbarer Zeit darüber hinaus noch sehr viel mehr bieten soll. Von Omni werden wir ohne Frage noch sehr sehr viel hören.

» Google startet neuen KI-Generator Gemini Omni

Gemini Spark KI-Agent

Google hat den neuen KI-Agenten Gemini Spark gestartet. Dieser ist fest in den KI-ChatBot integriert und soll den Nutzern dabei helfen, einen solchen KI-Agenten erstmals zum Werk zu bringen. Es gibt viele Optionen und Möglichkeiten, die wir euch im folgenden verlinkten Artikel auflisten. Auch von Gemini Spark werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sowie auf langer Zukunft ganz sicher noch sehr viel hören.

» Google startet neuen KI-Agenten Gemini Spark

Gemini erhält ein großes Update

Gemini bekommt ein großes visuelles Update. Der KI-ChatBot hat ein ganz neues Design erhalten, das eine Oberfläche im Neural Design mitbringt und sich zum Teil ganz anders als bisher präsentiert. Damit öffnet man sich auch flexibleren Darstellungen in vielen Formen der Antworten.

» Gemini bekommt großes Update mit vielen neuen Funktionen









Google Flow & Gemini Omni

Die KI-Generatoren Google Flow und Gemini Omni machen einen großen Sprung nach vorn und präsentieren sich recht zentral in ihrem Bereich. Jetzt zeigt Google die neuen Möglichkeiten, die diese Tools mit sich bringen. Schaut mal herein und informiert euch über die Werkzeuge, die längst keine Spielerei mehr sind, sondern professionelle Tools.

» Google startet viel Neues bei den Mediengeneratoren Flow und Omni

Viele KI-Ankündigungen auf der Google I/O

Praktisch die gesamte Google I/O hat sich um Gemini gedreht. Nicht nur um das KI-Modell direkt, sondern auch um dessen Integrationen in viele weitere Apps. Wir haben über sehr vieles hier im Blog berichtet – auch über vieles, das in dieser Übersicht nicht vorkommt – irgendwann sind eben Grenzen gesetzt. Im folgenden verlinkten Artikel findet ihr eine vollständige Übersicht aller unserer Artikel und auch zwei Video-Rückblicke von Google. Einmal ultraschnell mit einer Länge von nur 100 Sekunden sowie ein zweites Übersichtsvideo mit gut 15 Minuten.

» Alle KI-Ankündigungen auf der Google I/O im Überblick + Videos

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.