Google I/O 2026: Alle wichtigen Ankündigungen im Überblick – das war das Gemini-Feuwerk (Videos)

Google hatte in dieser Woche wieder viel zu ankündigen und konnte anlässlich der Google I/O 2026 mal wieder aus allen Rohren feuern – ihr habt das natürlich auch hier im Blog bemerkt. Jetzt ist das Event zu Ende gegangen und es wird Zeit, noch einmal auf die wichtigsten Ankündigungen zurückzublicken, die sich fast ausnahmslos rund um die Gemini-KI und deren Verwendung in den Produkten gedreht haben.



Die große Event-Zeit bei Google ist erst einmal wieder vorüber, denn nach den großen Ankündigungen der Android Show lud man in dieser Woche zum Event Google I/O, das noch sehr viel mehr Ankündigungen im Gepäck hatte. Wir haben euch natürlich hier im Blog ausführlich über alles wichtige Themen informiert, die sich auf Endnutzer beziehen oder konkrete Auswirkungen auf bestehende und kommende Produkte haben.

Natürlich konnten wir nicht alles abdecken, denn Google selbst spricht von über „100 wichtigen Ankündigungen“, die man allein am Dienstag und Mittwoch rausgehauen hat. Jetzt hat man selbst drei Rückblicke veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Es gibt eine lange Liste mit 100 Ankündigungen, ein angenehm kurzes Video mit einer Länge von 100 Sekunden sowie ein weiteres Überblick-Video mit allen wichtigen Ankündigungen in gut 15 Minuten. Bei Interesse, schaut doch auch in der folgenden Liste unserer Artikel vorbei:

Die wichtigsten Themen der Google I/O 2026









Ich denke, dass wieder sehr viele wichtige Themen dabei gewesen sind, die uns noch lange begleiten werden. Insbesondere die KI-Agenten und der Umbau der Produkte auf eine KI-Verwendung sind enorm wichtig. Aber auch die mediale Komponente von Gemini ist mittlerweile so unfassbar stark, dass wir uns kaum ausmalen können, was da in den nächsten Monaten und Jahren noch alles kommen soll.

Für das volle Programm, schaut doch auch bei unserer Zusammenfassung des ausgelagertern Events vorbei: Wir zeigen euch alle wichtigen Ankündigungen der Android Show.

» Das waren Googles 100 wichtigste Ankündigungen

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.