Google I/O 2026: Alle wichtigen Ankündigungen im Überblick – das war das Gemini-Feuwerk (Videos)
Google hatte in dieser Woche wieder viel zu ankündigen und konnte anlässlich der Google I/O 2026 mal wieder aus allen Rohren feuern – ihr habt das natürlich auch hier im Blog bemerkt. Jetzt ist das Event zu Ende gegangen und es wird Zeit, noch einmal auf die wichtigsten Ankündigungen zurückzublicken, die sich fast ausnahmslos rund um die Gemini-KI und deren Verwendung in den Produkten gedreht haben.
Die große Event-Zeit bei Google ist erst einmal wieder vorüber, denn nach den großen Ankündigungen der Android Show lud man in dieser Woche zum Event Google I/O, das noch sehr viel mehr Ankündigungen im Gepäck hatte. Wir haben euch natürlich hier im Blog ausführlich über alles wichtige Themen informiert, die sich auf Endnutzer beziehen oder konkrete Auswirkungen auf bestehende und kommende Produkte haben.
Natürlich konnten wir nicht alles abdecken, denn Google selbst spricht von über „100 wichtigen Ankündigungen“, die man allein am Dienstag und Mittwoch rausgehauen hat. Jetzt hat man selbst drei Rückblicke veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Es gibt eine lange Liste mit 100 Ankündigungen, ein angenehm kurzes Video mit einer Länge von 100 Sekunden sowie ein weiteres Überblick-Video mit allen wichtigen Ankündigungen in gut 15 Minuten. Bei Interesse, schaut doch auch in der folgenden Liste unserer Artikel vorbei:
Die wichtigsten Themen der Google I/O 2026
- Gemini Omni: Google startet neuen KI-Generator für Medien aller Art – erstellt realistische Welten (Video)
- Gemini Spark: Googles neuer KI-Agent startet – kann Aufgaben mit umfangreichem Datenzugriff ausführen
- Gemini: Großes Update bringt neues Design für alle Nutzer, neuen KI-Agenten und neuen KI-Generator (Video)
- Android XR: Google kündigt die ersten Smart Glasses an – Audiobrillen starten in wenigen Monaten (Video)
- Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 3 ist da
- Wear OS 7: Googles Smartwatch-Betriebssystem geht in die nächste Runde – bringt Widgets und Gemini (Galerie)
- Google One: Upgrade für die drei KI-Abos – YouTube Premium, neues Paket und Preissenkung (Google AI)
- Google-Suche startet in die KI-Ära: Größtes Update seit 25 Jahren, KI-Agenten, Mini-Apps und mehr (Video)
- Android Auto: Großes Update bringt neue Medienplayer – Oberflächen werden flexibler und schicker (Galerie)
- Google Shopping: Neuer KI-Einkaufswagen kommt bald – Gemini unterdrückt jetzt auch Onlineshops (Video)
- Google Flow & Gemini Omni: Große Updates für die KI-Mediengeneratoren für Video, Musik und mehr (Video)
- Android Halo: Google zeigt erstmals KI-Agenten auf dem Smartphone – Gemini Spark & Co kommen (Video)
- Ask YouTube: Google zeigt völlig neue Suchfunktion mit Gemini-KI – bringt Recherche statt Videosuche (Video)
- Google-Suche: Google will mit fremden Inhalten Geld verdienen – KI-Modus wird umfassend monetarisiert
- Google Genie & Maps Streetview: Neue KI erstellt jetzt interaktive virtuelle Welten aus Streetview-Fotos (Video)
- Google Docs & Gemini: Neue Live-Funktion erstellt jetzt auch umfangreiche Dokumente per KI-Prompt (Video)
- GMail Live: Neue KI-Funktion durchsucht Posteingang und das Archiv nach konkreten Informationen (Video)
Ich denke, dass wieder sehr viele wichtige Themen dabei gewesen sind, die uns noch lange begleiten werden. Insbesondere die KI-Agenten und der Umbau der Produkte auf eine KI-Verwendung sind enorm wichtig. Aber auch die mediale Komponente von Gemini ist mittlerweile so unfassbar stark, dass wir uns kaum ausmalen können, was da in den nächsten Monaten und Jahren noch alles kommen soll.
Für das volle Programm, schaut doch auch bei unserer Zusammenfassung des ausgelagertern Events vorbei: Wir zeigen euch alle wichtigen Ankündigungen der Android Show.
» Das waren Googles 100 wichtigste Ankündigungen
Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
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