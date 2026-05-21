Google One & YouTube Premium: Kostenloser Vorteil für viele Nutzer – YouTube Premium Lite in Google AI Pro

Google ist mit den beiden Abo-Plattformen Google One und YouTube Premium immer erfolgreicher, konnte mittlerweile 350 Millionen Nutzer überzeugen und baut jetzt weiter darauf auf. Offenbar forciert man das Zusammenwachsen der beiden Angebote und hat jetzt eine interessante Erweiterung, die vielen Nutzern Geld sparen kann: Das YouTube Premium Lite-Abo ist nun ein Teil des Google AI Pro-Abos.



Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen ein Giga-Abo rund um Google One, Gemini und YouTube Premium ins Spiel gebracht und nach mehreren Enttäuschungen kann Google jetzt endlich liefern. Im Rahmen der Entwicklerkonferenz hat man vor wenigen Tagen ein Upgrade für alle Google AI-Abos angekündigt und dabei auch eine Verbesserung der Konditionen vorgenommen, die für viele Nutzer interessant ist.

YouTube Premium Lite kommt zu Google AI Pro

Ab sofort ist das Abo YouTube Premium Lite ein kostenloser Vorteil von Google AI Pro. Das bedeutet, dass sich die Nutzer, die ohnehin Abos bei beiden Plattformen besaßen, ab sofort 5,99 Euro pro Monat sparen können. Natürlich ist es nur das Lite-Abo, das sowohl den werbefreien Zugang zu YouTube Music als auch das Family Sharing vermissen lässt, aber das Hauptargument ist gegeben: Eine fast-werbefreie Videoplattform.

Upgrade zum günstigen Preis

Das Upgrade kann aber auch für alle Nutzer interessant sein, die bisher auf einem niedrigeren Abo von Google One unterwegs sind, etwa dem Google One Premium bzw. Google AI Plus für 9,99 Euro pro Monat. Möchtet ihr in das höhere Kontingent wechseln, werden für Google AI Pro 21,99 Euro pro Monat bzw. 219,99 Euro pro Jahr fällig. Habt ihr gleichzeitig ein YouTube Premium-Abo, könnt ihr dieses als Einzelprodukt kündigen und die Ersparnis als geringere Differenz zwischen den AI-Abos mitnehmen.

Und wer auch noch im Smart Home-Universum von Google unterwegs ist, bekommt zusätzlich Google Home Premium Standard für 9,99 Euro pro Monat gratis. Hattet ihr auch dieses Abo bereits zuvor oder habt den Abschluss geplant, ist das Upgrade für euch rein rechnerisch sogar billiger als das günstigere Abo. Inklusive 3 TB mehr Speicher und umfangreichem Gemini-Zugriff.

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