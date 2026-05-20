Android Halo: Google zeigt erstmals KI-Agenten auf dem Smartphone – Gemini Spark & Co kommen (Video)

Google setzt voll auf KI-Agenten und will diese nicht nur innerhalb von Gemini oder in der Google-Suche verwenden, sondern auch auf Android-Smartphones. Jetzt hat man einen kleinen Ausblick darauf gegeben, wie sich ein solcher aktiver KI-Agent unter Android bemerkbar machen wird: Das neue Android Halo soll ständig aktiv sein und den Nutzer über aktuelle Schritte informieren.



Wir haben gestern bereits über den neuen KI-Agenten Gemini Spark berichtet und auch die Google-Suche erhält KI-Agenten. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbstständig arbeiten, permanent im Hintergrund aktiv sind und Dinge überwachen, Aufgaben erledigen oder proaktiv informieren. Schon in der vergangenen Woche hat man Ähnliches mit der Gemini Intelligence auf Googlebooks für den künftigen Android-Desktop angekündigt.

Jetzt hat man eine kleine Preview gezeigt, wie die KI-Agenten auf Android-Smartphones dargestellt werden – nämlich dezent und informativ zugleich. Man reserviert ihnen einen kleinen Bereich oben links auf dem Smartphone-Display, der als Android Halo bezeichnet wird. Die Position neben der Uhr zeigt, dass es eine eher passive Information ist. Ist der KI-Agent aktiv, zeigt sich dieser durch einen Gemini-Stern. Wird eine Aufgabe ausgeführt, wird über diese in Kurzform informiert.

Android Halo visualisiert den Status des Agenten, indem es dezente Benachrichtigungen am oberen Bildschirmrand des Smartphones anzeigt, sobald dieser eine Aufgabe annimmt, in den Live-Modus wechselt oder den Nutzern eine Nachricht sendet. So können die Nutzer den Fortschritt des Agenten direkt in jeder Android-Ansicht verfolgen, ohne die aktuelle Tätigkeit unterbrechen zu müssen.

Android Halo soll im Laufe des Jahres für erste Nutzer verfügbar sein und soll neben Gemini Spark auch mit anderen KI-Agenten kompatibel sein. Details gibt es dazu noch nicht, doch man betont schon einmal vorab, dass es vor allem mit der Gemini Intelligence sehr hilfreich sein soll.

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[Google-Blog]

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