Google One: Upgrade für die drei KI-Abos – YouTube Premium, neues Paket und Preissenkung (Google AI)

Es hat sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet und jetzt hat man es offiziell angekündigt: Rund um Gemini und Google One werden die KI-Abos umgebaut, erweitert und zum Teil im Preis gesenkt. Google führt ein deutlich günstigeres Ultra-Abo ein, senkt den Preis für das bestehende Abo und erfreut viele Nutzer mit der Integration von YouTube Premium und mehr.



Unter dem Dach von Google One wurden für Gemini einige Google AI-Abos eingeführt, mit denen sich die Nutzer zusätzlich zum Speicherplatz umfangreicheren Zugang zum KI-Modell buchen können. Jetzt baut man bei diesen Abos um und integriert weitere Vorteile. Der schon vor einigen Wochen erstmals geleakte neue Plan Google AI Ultra Lite steht jetzt als normales AI Ultra für 99,99 Euro pro Monat zur Buchung bereit. Der bisherige Ultra-Tarif mit absolutem Vollzugriff wird auch weiterhin angeboten und sinkt von 250 Dollar auf 200 Dollar pro Monat.

Mit dieser Änderung steht man grundsätzlich bei drei Abo-Paketen für Google AI, die sich an alle Nutzergruppen richten sollen: Das vergleichsweise sehr günstige Google AI Plus für 7,99 Euro pro Monat, das Standardpaket Google AI Pro für 21,99 Euro pro Monat und die bereits angesprochenen Google AI Ultra-Pakete für 99,99 Euro pro Monat oder 200 Dollar pro Monat.

Der von mir hier im Blog erst vor wenigen Tagen angeregte Umbau der Google One-Abos scheint sich damit ein Stück weit zu bewahrheiten, denn die KI-Abos steigen in ihrer Relevanz immer weiter auf und könnten schon bald die Standard-Abos von Google One ersetzen. Ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, dass die Einzel-Abos ohne Gemini-KI noch in diesem Jahr stark zurückgeschraubt werden.









YouTube Premium als kostenloser Vorteil

Aber nicht nur beim großen Ultra-Paket gibt es einen Umbau, sondern vor allem das Standardpaket Google AI Pro macht einen massiven Sprung: Ab sofort ist YouTube Premium Lite ein Bestandteil des Abos und macht damit einen Schritt in die Richtung, die die Nutzer seit langer Zeit gefordert haben. Allerdings ist zu beachten, dass im Lite-Abo weder YouTube Music enthalten ist noch die Möglichkeit zum Family Sharing besteht.

Nicht nur YouTube Premium Lite ist ein neuer Vorteil des AI Pro-Pakets, sondern auch das Abo Google Home Premium gehört nun dazu. Das ist überraschend, denn das Abo hat immerhin einen Wert von 9,99 Euro pro Monat und wird mehr oder weniger verschenkt. In der Kombination machen diese beiden zusätzlichen Goodies und die bisher gebotenen Vorteile das Abo zu einem extrem attraktiven Paket. Erst vor wenigen Wochen hatte man ebenfalls für dieses Paket den inkludierten Speicherplatz von 2 TB auf 5 TB angehoben.

Jetzt ist es dann gar nicht mehr so weit bis zu dem von mir hier erst am Wochenende prognostizierten Google Giga-Abo, das alle wichtigen Abo-Dienste unter ein Dach bringen könnte.

» Gemini Spark: Googles neuer KI-Agent startet – kann Aufgaben mit umfangreichem Datenzugriff ausführen

[Google-Blog]

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