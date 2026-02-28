YouTube Premium Lite: Google startet neue Vorteile für alle Abonnenten – das sind die Unterschiede

Google hat mit YouTube Premium schon vor Jahren ein Abo geschaffen, das sich heute sehr großer Beliebtheit erfreut und allen Nutzern die Möglichkeit gibt, die Videoplattform frei von Werbung zu nutzen. Als kleiner Bruder dieses Angebots ist im vergangenen Jahr YouTube Premium Lite gestartet, das jetzt ein lohnendes Upgrade erhalten hat. Wir erklären euch die Unterschiede zwischen diesen beiden Abos.



Erst vor wenigen Wochen konnte Google 325 Millionen Abonnenten bei Google One & YouTube Premium melden – Tendenz weiterhin stark ansteigend. Durch verschiedene Maßnahmen ist es dem Unternehmen in den letzten Jahren gelungen, viele Nutzer von einem Abo bei YouTube Premium zu überzeugen. Der Hauptgrund dürfte bei vielen die Werbefreiheit der Plattform sein, aber auch der unbegrenzte und ebenfalls werbefreie Zugang zu YouTube Music ist ein sehr wertvolles Argument.

Weil vielen Nutzern das Abo für 12,99 Euro pro Monat zu teuer gewesen ist – was vor allem für die Nutzer gilt, die auf einer anderen Musikstreamingplattform zu Hause sind – hat man im vergangenen Jahr auch in Deutschland das Abo YouTube Premium Lite für nur 5,99 Euro pro Monat gestartet. Dieses Abo hat einige Einschränkungen, ist aber ein Auffangbecken für die bereits erwähnte Zielgruppe sowie vielleicht auch für alle Nutzer, die mit ihren Werbeblocker keinen Erfolg mehr haben.

Es gibt gute Gründe, sich für YouTube Premium Lite zu entscheiden, genauso wie es auch gute Gründe dafür gibt, sich für das große YouTube Premium-Abo zu entscheiden. Es gibt kein besseres oder schlechteres Abo, denn jeder Nutzer hat andere Bedürfnisse und kann vielleicht ganz gut ohne Vorteil X leben, während dieser für andere unverzichtbar ist. In dieser Woche gab es ein großes Upgrade für YouTube Premium Lite, das die Tendenzen verschoben haben könnte.









Werbefreiheit

Wer ein Abo bei YouTube Premium abschließt, bekommt ausnahmslos eine werbefreie Videoplattform. Es gibt keine Werbespots vor den Videos, zwischen den Videos, keine Werbebanner und auch keinerlei sonstige Aktivitäten aus der Google Ads-Abteilung. Die von den YouTubern fest in die Videos integrierten Werbespots sind davon natürlich ausgenommen, weil sich diese YouTubes Kontrolle entziehen und praktisch eine völlig andere Werbeform sind. Wer sich auch daran stört, wird mit YouTube Premium allein nicht glücklich.

Mit YouTube Premium Lite gibt es ein ähnliches Versprechen, allerdings mit Einschränkungen. Der Hauptvorteil des Lite-Abos ist es, dass weniger Werbung gezeigt wird. Das bedeutet nicht, dass ihr statt drei Werbespots nur noch einen seht, sondern in den meisten Fällen gar keine Werbung. Hervorheben tut man die Werbefreiheit für Videos aus den Bereichen Gaming, Mode, Beauty und Nachrichten. Eine öffentlich bekannte Regel existiert nicht, als Faustregel kann man sich aber merken, dass vor allem bei Musikvideos – für die YouTube bei jedem Abruf Tantiemen zahlen muss – weiterhin reduziert Werbung gezeigt wird. Auch YouTube Music enthält weiterhin Werbeunterbrechungen.

Zusätzliche Funktionen

Bis vor wenigen Tagen wäre der Artikel an dieser Stelle praktisch beendet gewesen, doch das hat sich geändert. Seit dieser Woche umfasst YouTube Premium Lite zwei wichtige Vorteile, die für einige Nutzer sehr viel relevanter sind, als für andere: Der Download von Videos zur Offline-Wiedergabe sowie die Wiedergabe von Videos im Hintergrund. Letztes ist vor allem bei Musikvideos oder Podcasts relevant, für die man nicht unbedingt das Videobild sehen möchte. Statt wie zuvor anzuhalten, laufen die Videos jetzt weiter.

Der Download zur Offline-Wiedergabe erfolgt intern in der YouTube-App und bedeutet natürlich nicht, dass die Videos plötzlich als mp4 oder Ähnliches in der Galerie zu finden sind. Natürlich gibt es diese beiden Funktionen auch im großen YouTube Premium-Paket. Aus funktioneller Sicht gibt es seit dieser Woche kaum noch einen Unterschied zwischen YouTube Premium Lite und YouTube Premium.









Musik macht den Unterschied

Fassen wir das Ganze nochmal unter dem Strich zusammen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass Musik den Unterschied ausmacht: Mit YouTube Premium Lite kann es weiterhin Werbung rund um Musikvideos und Tantiemen-Videos geben sowie auch in YouTube Music. Mit dem Premium-Abo fallen auch diese beiden Werbeformen weg. Würde man die gesamte Musikkategorie ausblenden, gäbe es funktionell und in puncto Werbung praktisch keinen Unterschied mehr zwischen den beiden Abo-Formen. Ergebnis: Werbefreie Musik kostet 7 Euro pro Monat – und das ist deutlich günstiger als bei der Konkurrenz.

Abrechnung und Familysharing

Es gibt noch zwei weitere Unterschiede, die sicherlich auch zukünftig bestehen bleiben: Während sich YouTube Premium im Jahrestarif abschließen und etwas Kapital einsparen lässt, ist das bei YouTube Premium Lite nicht möglich. Dieser kann nur im Monats-Abo bezogen werden, das sich automatisch jeden Monat verlängert. Die zweite Einschränkung ist, dass das günstige Abo nicht mit der Familiengruppe geteilt werden kann und auch kein Familienplan für das Lite-Abo zur Verfügung steht.

—

Ich denke, wer das Musikstreaming nicht benötigt, ist bei YouTube Premium Lite mit 5,99 Euro mehr als gut aufgehoben und sollte sich entweder die lästigen Werbeunterbrechungen oder das Gefrickel mit den Werbeblockern sparen.

