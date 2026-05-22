Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Es war wieder eine prall gefüllte Woche rund um Android und die mobilen Plattformen, die Google jetzt mit der Veröffentlichung der dritten Runde der Google System Updates abschließt. Dieses hat wieder viele interessante Meldungen im Gepäck. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier die Updates für die dritte Runde im Mai, die Verbesserungen rund um die System Intelligence und den Private Compute Service, den Google Play Store, das Google Wallet, die Entwicklerdienste, Android WebView, die Play-Dienste und auch die Kontoverwaltung mitbringt. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

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Google System Updates im Mai 2026:

Android WebView, Version 149 (20.05.2026) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 26.19 (18.05.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Die Speicherverwaltung wurde aktualisiert und nutzt jetzt das Material 3 Expressive-UI-Design.

[Smartphone, Wear] Migration zwischen zwei Kontosystemen (Service-Flag zu Kontofunktion). Entwicklerdienste [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Entwicklerdienste.

[Smartphone] „AppFunctions“ wurde den Google Play-Diensten hinzugefügt.

[Auto] Mit diesem Update unterstützt der Android Credential Manager jetzt auch Automotive-Geräte. Sie können also gespeicherte Passwörter und Passkeys verwenden und Ihr Smartphone für die Passkey-Authentifizierung nutzen. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Notfall- und Sicherheitsdienste. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit diesem Update wird der Diebstahlschutz für neu eingerichtete und aktivierte Geräte im Vereinigten Königreich eingeführt.

[Smartphone] Mit diesem Update werden die Funktionen „Sperren per Fernzugriff“ und „Diebstahl-Displaysperre“ auf Android 17-Geräten standardmäßig aktiviert.

[Smartphone] Beim Deaktivieren des erweiterten Sicherheitsprogramms wird möglicherweise eine Umfrage angezeigt. Google Play Store, Version 51.5 (18.05.2026) [Smartphone] Sie können jetzt auf Google Play-Sammlungen zugreifen.

[Smartphone] Mit dieser Funktion können Namen von Spielerprofilen im Google Play Store gemeldet werden.

[Smartphone] Sie können sich jetzt detaillierte Statistiken zur täglichen Spieldauer ansehen, indem Sie Streaksymbole auswählen

[Smartphone] Sie können jetzt Feedback zu Ihren zuletzt gespielten Games geben, um bessere Empfehlungen zu erhalten.

[Smartphone] Sie finden jetzt Inhalte aus Ihren installierten Apps direkt im Google Play Store. Android System Intelligence, Version B.25 (14.05.2026) [Smartphone] Fehlerkorrekturen und Wartungsupdates. Private Compute Services B.25 (2026-05-11) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.18 (11.05.2026) Kontoverwaltung [Smartphone, TV, Wear] Die Funktion „Kontakt des Vertrauens“ für Nutzerinnen und Nutzer mit Elternaufsicht wurde verbessert.

[PC] Mit diesem Update wird die Family Link-Einstellung „Nutzer hinzufügen/entfernen“ erweitert, sodass Nutzerinnen und Nutzer mit Elternaufsicht anderen Nutzerinnen und Nutzern auf Geräten, die mehrere Admins erlauben, Administratorzugriff gewähren können. Geräteverbindung [Smartphone] Mit diesem Update können Sie mit Quick Share Inhalte per QR-Code und Cloud-Übertragung von Android auf iOS übertragen. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Sie können nun Nachrichten zur öffentlichen Sicherheit aus den Warnmeldungen an Mobilgeräte in die Systemsprache Ihres Geräts übersetzen lassen. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit dem neuen Update beendet eine Betrugsschutzfunktion automatisch Anrufe, die die Telefonnummern unterstützter Banken vortäuschen.

[Smartphone] Die Funktionen des erweiterten Sicherheitsprogramms wurden verbessert. Dienstprogramme [Smartphone] Sie können jetzt die Einstellungen für „Autofill mit Google“ sichern und wiederherstellen. Wallet [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps. Google Play Store, Version 51.4 (11.05.2026) [Smartphone] Mit diesem Update werden bei der Übersicht mit KI und bei „Google Play fragen“ inhaltsbezogene Suchergebnisse für Sport, Medien und Unterhaltung angezeigt. Außerdem haben Sie Zugriff auf Trailer und Informationen dazu, wo Sie die Inhalte ansehen können.

[Smartphone] In teilnehmenden Comic-Apps können Sie sich jetzt direkt auf der Detailseite der App Leseproben von Mangas und Webtoons ansehen und so Ihre neuen Lieblingscomics finden.

[Smartphone] Sie können sich jetzt für Benachrichtigungen und E-Mails zu wöchentlichen Prämien und anderen Angeboten anmelden. Google Play-Dienste, Version 26.17 (04.05.2026) Kontoverwaltung [PC] Mit diesem Update wird ein Warnbildschirm eingeführt, der angezeigt wird, wenn Sie sich auf Android-Desktop-Geräten mit einem Dasher-Konto anmelden. Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Dienstprogrammen in ihren Apps. Wallet [Smartphone] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet. Google Play Store, Version 51.3 (04.05.2026) [Smartphone] Durch dieses Update kann das Google Play Games Sidekick über die Benachrichtigungsleiste geöffnet werden.

[Smartphone] Sie können jetzt auf Spanisch, Portugiesisch, Indonesisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch Fragen zu den Spielen stellen, die Sie spielen, und Tipps dazu geben.

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