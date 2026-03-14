Android: Google System Updates mit vielen Neuerungen – so könnt ihr die Updates aktivieren oder abschalten

Google versorgt alle Android-Smartphones schon seit langer Zeit regelmäßig mit den Google System Update, die sowohl in kurzen als auch gleichmäßig verteilten Abständen veröffentlicht werden. Der Umfang ist praktisch nicht vorherzusehen und nicht selten finden sich darin signifikante Änderungen für Smartphones und Tablets. Das gilt allerdings nur, wenn diese Updates auf eurem Gerät aktiviert sind. Wir zeigen euch, wie ihr die System Updates aktivieren oder bei Bedarf abschalten könnt.



Schaut man sich die Update-Pyramide von Android an, dann stehen die Google System Updates ganz weit oben: Sie erscheinen mehrfach pro Monat, werden manchmal mehrfach pro Woche aktualisiert und in etwa einmal pro Monat für alle Geräte freigegeben. Außerdem decken sie das gesamte Ökosystem von Smartphones über Tablets bis Smartwatches oder auch Smart TVs ab. Die System Updates bestehen schon seit langer Zeit, fanden in den ersten Jahren aber ohne große Ankündigung und auch nicht regelmäßig statt.

Ein Blick auf die monatlichen Updates zeigt uns, dass die meisten Updates keine echten Auswirkungen haben und von den allermeisten Nutzern nicht einmal bemerkt werden. Doch darin können sich auch große Brocken befinden, die manchmal ohne großes Tamtam angekündigt und ausgerollt werden. In den meisten Fällen werden Probleme behoben oder Stolpersteine entfernt, sodass es kaum einen Grund gibt, auf diese Updates verzichten zu wollen. Sollte es dennoch einen Grund geben, ist eine Deaktivierung jederzeit möglich.

Bei einigen Nutzern könnte es aber auch andersherum sein: Vielleicht haben sie das Update versehentlich deaktiviert und fragen sich seit Monaten, warum sie keine Updates mehr erhalten. In beiden Fällen könnt ihr das sehr leicht beheben und den Status der Google System Updates direkt in den Einstellungen umschalten. Das hat keine Auswirkungen auf die restlichen Updates wie die Sicherheitsupdates, Updates des Smartphone-Herstellers und auch nicht auf die Google Play-Updates oder die App-Updates. Dennoch behält sich Google die Möglichkeit vor, die Einstellung zu überbrücken und sicherheitskritische Bugfixes dennoch auszurollen.









So lassen sich die Google System Updates umschalten

Öffnet die Einstellungen des Smartphones

Sucht nach der Kategorie „Google“

Tippt nun oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü und wählt den Eintrag „Updates von Systemdiensten“

Es öffnet sich eine neue Seite, auf der ihr die Option umschalten könnt

Ein Neustart des Smartphones ist nicht notwendig. Habt ihr die Updates deaktiviert, werdet ihr auch bei einer späteren Aktivierung nichts verpasst haben: Die allermeisten Updates sind inkrementell und werden in der ersten Runde entsprechend ausgerollt.

Wenn Sie die Updates von Systemdiensten von Google deaktivieren, werden dadurch keine Systemupdates aus anderen Quellen, z. B. von einem Gerätehersteller oder Mobilfunkanbieter, und auch keine Updates Ihrer Apps über Ihre Play Store-Einstellungen deaktiviert. Google aktualisiert Ihre Systemdienste möglicherweise auch dann, wenn automatische Updates deaktiviert sind, um schwerwiegende Sicherheits- oder Sicherheitsprobleme zu beheben oder um rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Vielleicht ist das eine nützliche Option, die man in beiden Richtungen einmal gebrauchen kann. Das Abschalten der Updates ist standardmäßig nicht zu empfehlen, aber Google bietet einen solchen Umschalter nicht ohne Grund. Wer sie doch einmal versehentlich deaktiviert hat, weiß nun, wo sich der Schalter zur Reaktivierung befindet.

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[Google-Support]