Android: Google Telefon soll Anrufgrund übermitteln – Nutzer können aus vier Kategorien wählen (Teardown)

Die Android-App Google Telefon wurde erst vor wenigen Tagen durch einen neuen Anrufbeantworter erweitert, der für verpasste Anrufe sehr praktisch sein kann. Gleichzeitig arbeiten die Entwickler aber noch an einem weiteren Tool, das die Telefonie etwas smarter gestalten soll: Anrufer sollen zukünftig schon vorab mitteilen können, warum sie einen Anruf tätigen.



Google will offenbar die Telefonie etwas smarter oder zumindest angenehmer gestalten. Mit dem Anrufbeantworter können Pixel-Nutzer jetzt eine lokale KI den virtuellen Hörer abnehmen lassen, um den Grund des Anrufs zu erfahren. Schon einen Schritt früher soll bald die neue Funktion „Expressive Calling“ eingreifen. Das Feature soll es dem Anrufer selbst ermöglichen, schon beim Aufbau des Telefonats den Grund für die Kontaktaufnahmen mtzuteilen. Dazu muss nicht getippt oder gesprochen, sondern aus einer Liste von Kategorien ausgewählt werden.

Laut eines Teardowns ist der Ablauf wie folgt: Die Google Telefon-App bietet dem Anrufer eine Oberfläche mit vier Gründen zur Auswahl, die praktisch als Ersatz für den Verbindungsaufbau genutzt werden kann – es ist also kein zusätzlicher Schritt notwendig. Der ausgewählte Grund wird sofort per SMS übertragen und von der Telefon-App des Empfängers wieder zusammengesetzt, sodass die Nachricht direkt in der Oberfläche der App gezeigt werden kann. Natürlich setzt das voraus, das beide Teilnehmer die Google Telefon-App verwenden. Durch die offene Gestaltung könnten aber auch andere Telefon-Apps dies aufgreifen.

Zunächst wurden laut des Teardowns vier Kategorien definiert: „Catch up“ für ein eher gemütliches Gespräch und etwas Smalltalk, „News to share“ für Themen, die man vielleicht etwas persönlicher als mit einer Textnachricht mitteilen möchte oder „quick question“ für eine schnelle Zwischenfrage, die auf ein kurzes Telefonat schließen lässt. Ist das Anliegen besonders dringend, soll außerdem die Kategorie „Urgent call“ angeboten werden. Dieses Gespräch sollte man im Eigenen Interesse also annehmen.

Verpasst die zu kontaktierende Person dennoch den Anruf, soll von der Telefon-App neben der Information zur gescheiterten Kontaktaufnahme auch die Kategorie gezeigt werden. Dadurch weiß der Nutzer, ob ein schneller Rückruf erforderlich ist oder eher nicht. Viele Nutzer dürften das noch heute per SMS oder WhatsApp lösen, mit der App wird es dann eben automatisiert. Das kann natürlich nur so gut funktionieren, wie das soziale oder berufliche Umfeld aufgestellt ist. Hat man Spaßvögel im Freundeskreis, wird wohl jeder Anruf mit „urgent“ beginnen. Für andere wiederum kann das sicherlich praktisch sein. Ob und wann diese neue Funktion ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen.

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