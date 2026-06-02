Pixel-Smartphones: Google startet Anrufbeantworter in Deutschland – Google Telefon Update (Screenshots)

Schon bald dürfen sich viele Besitzer eines Pixel-Smartphones freuen, denn Google schaltet offenbar eine neue Funktion frei, die bisher in Deutschland und anderen europäischen Ländern noch nicht zur Verfügung gestanden hat: Die App Google Telefon erhält einen Anrufbeantworter, der verpasste oder abgelehnte Anrufe entgegennehmen und eine Nachricht vom Anrufer aufzeichnen kann.



Google hatte im Oktober letzten Jahres eine neue Anrufbeantworter-Funktion für die Pixel-Smartphones vorgestellt, die zunächst nur in den USA, Kanada, in Großbritannien + Irland sowie in Australien eingeführt worden ist. Diese nennt sich offiziell „Nachricht aufzeichnen“ und ermöglicht es, die Intention des Anrufers bei verpassten oder abgelehnten Anrufen zu erhalten. Dazu wird dieser einfach befragt und kann eine Nachricht aufzeichnen lassen, die transkribiert gezeigt wird.

Die Nutzer können laut der Beschreibung auf die Anrufe, die verpasst oder abgelehnt worden sind, reagieren. Die Startseite der Android-App Google Telefon, in der diese Funktion umgesetzt ist, informiert darüber, ob es für einen Anruf dieser Form eine aufgezeichnete Nachricht gibt. Sollte dies der Fall sein, lässt sich die aufgezeichnete Nachricht in Audioform abspielen und steht auch als transkribierter Text zur Verfügung.

Die Funktion benötigt weder WLAN noch die Mobilen Daten, denn sie arbeitet vollständig lokal auf dem Smartphone. Das Smartphone nimmt also den Anruf an, der Anrufer kommuniziert mit einer lokal auf dem Pixel laufenden Gemini-KI und kan entsprechend seinen Anrufgrund hinterlegen. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Funktion bei ausgeschaltetem Smartphone, im Flugzeugmodus oder ohne Empfang nicht verwendet werden kann.









Neue Funktion startet in Deutschland

Bisher hat Google dieses Feature nicht für den Rollout in weiteren Ländern angekündigt, doch in diesen Tagen zeigt es sich in Deutschland bei vielen Nutzern – zunächst in der Betaversion der Telefon-App. Es ist daher recht wahrscheinlich, dass der Rollout in diesen Tagen angestoßen werden wird, eventuell in Form eines für Juni erwarteten Pixel Feature Drop. Die Nutzer, die das Feature bereits verwenden können, können in den Einstellungen entsprechend festlegen, ob es aktiviert werden soll. Nach dem Rollout ist es bereits standardmäßig aktiviert.

Hat das Smartphone keinen Empfang, wird weiterhin die gute alte Mailbox des Netzanbieters verwendet, wenn diese aktiviert ist. Als Nutzer hat man anschließend also praktisch zwei Mailboxen, die sich darin unterscheiden, welches Gerät den Anruf entgegennimmt. Wir dürfen gespannt sein, wann der offizielle Startschuss fällt. Laut der damaligen Ankündigung ist mindestens ein Pixel 6 notwendig. Alle Infos dazu findet ihr beim Google Pixel Support.

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Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.