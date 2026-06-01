Smart Home: Googles neuer Smart Speaker kommt – Leak verrät Start und Preis des Google Home Speaker

Google hat vor mittlerweile neun Monaten den Google Home Speaker angekündigt, der eine Verjüngung des Smart Home-Portfolios einleiten soll. Damals hielt man sich mit einem konkreten Erscheinungsdatum und auch der Preisgestaltung zurück und tatsächlich ist das Gerät bis heute nicht am Markt. Jetzt verrät ein amerikanischer Onlineshop, dass der Smart Speaker in diesem Monat auf den Markt kommen soll – inklusive Preisangabe.



Ich hatte hier im Blog erst vor gut einer Woche gefragt, wo bleibt der Google Home Speaker, denn das angekündigte Produkt lässt seit mittlerweile neun Monaten auf sich warten. Mit dem heutigen Start in den Juni gehen wir in den zehnten Monat und jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Google selbst hat das Gerät nach der Ankündigung im August 2025 (!) nie wieder erwähnt und auch bei der Android Show und der Google I/O nicht einmal im Ansatz in Aussicht gestellt.

Zwischenzeitlich bin ich hier im Blog schon davon ausgegangen, dass Google das Produkt eingestampft und die Entwicklung noch einmal von vorn begonnen hat. Dafür spricht nicht nur der lange Zeitraum, sondern auch das kürzlich geleakte Google Home Smart Display und der Flop des Google TV Streamer, der eine wichtige Zusatzkomponente des Smart Speaker sein sollte. Jetzt geht es endlich voran.

Jetzt zeigt sich der Smart Speaker in einem amerikanischen Onlineshop zu einem Preis von 139,99 Dollar in den Farben Hazel (Schwarz) und Porcelain (Weiß / Hellgrau). Das Produkt auf den Fotos sieht den damaligen Renderbildern aus der Pressemitteilung sehr ähnlich, allerdings ist der Speaker zumindest in diesem Shop nicht im schicken Rot gelistet, wie es Google damals gezeigt hat. Aber das muss nicht heißen, dass diese Farbe nicht kommt.

Spannend wird es, wann das Produkt starten soll: Der Onlineshop gibt den Verkaufsstart mit 25. Juni 2026 an. Wenige Tage nach Sommerbeginn, man verpasst also knapp den Frühling. Meine Vermutung: Nach dem Fitbit-Health-Event, dem Android-Event und der Google I/O können wir in diesem Monat ein Smart Home-Event erwarten – eventuell mit mehr Produkten als nur dem Smart Speaker.

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