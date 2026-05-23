Smart Home: Wo bleiben die neuen Google-Produkte? Google Home Speaker und Google Home Display

Google hat im Mai schon sehr viele neue Produkte vorgestellt, doch ausgerechnet ein bereits vor vielen Monaten angekündigtes Produkt lässt nach wie vor auf sich warten und wurde selbst in dieser Woche mit keinem Wort erwähnt. Wir warten weiter auf den Google Home Speaker und auf das kürzlich geleakte Google Home Display. Beide sind für den Smart Home-Anlauf überfällig.



Google hat in diesem Monat eindrucksvoll gezeigt, dass das Wachstum noch lange kein Ende kennt: Es begann mit dem umfangreichen Neustart von Google Health / Fitbit, ging über Android am Desktop, die Googlebook-Laptops, wurde in dieser Woche mit den Android XR-Brillen und vielen weiteren KI-Diensten fortgesetzt. Die bestehenden Plattformen lässt man dabei gefühlt schleifen, obwohl diese ebenfalls ein Update dringend gebrauchen könnten.

Vor mittlerweile acht Monaten (!) hat Google einen neuen Smart Speaker angekündigt, den man im Frühjahr 2026 auf den Markt bringen wollte. Diese extrem lange Zeit zwischen Ankündigung und Verkaufsstart gab mir schon damals zu denken und auch jetzt gibt es noch keine Anzeichen darauf, dass das Produkt in den nächsten Tagen tatsächlich in den Verkauf starten könnte. Alle Infos zur langen Wartezeit findet ihr in meinem umfangreichen Artikel zum Google Home Speaker.

Auch wenn damals nur ein Smart Speaker angekündigt wurde, war eigentlich jedem klar, dass auch ein begleitendes Smart Display auf den Markt kommen muss. Erst vor wenigen Wochen ist erstmals das Google Home Display geleakt worden, das bis auf eine kurze Erwähnung im Teardown der Home-App aber noch nicht in Erscheinung getreten ist. Auch bei diesem scheint es unwahrscheinlich, dass es schon in den Lagern der Händler steht und in Kürze in den Verkauf geht.









Hat das Smart Home keine Priorität mehr?

Noch vor wenigen Jahren war das Smart Home für Google ein ganz großes Thema, das umfangreich auf der Entwicklerkonferenz Google I/O bearbeitet wurde. In diesem Jahr hat man es, obwohl man Gemini praktisch aus allen Rohren und in alle Richtungen feuern ließ, praktisch nicht erwähnt. Der Gemini-Neustart im Smart Home kommt damit weiterhin nur schleppend voran und hat bisher nicht den dringend benötigten Boost erhalten, den es benötigt.

Klar, man wollte den restlichen Produkten nicht die Show stehlen und hat daher die Ankündigungen rund um Google Health, die Android Show und die Google I/O in drei verschiedene Wochen gepackt. Doch es ist sehr unwahrscheinlich, dass uns die vierte Mai-Woche noch eine umfangreiche Smart Home-Ankündigung bringt. Dann hätte man das auf der I/O-Bühne zumindest erwähnt, einen Teaser gezeigt oder das Smart Home in sonstiger Form als Google-Bereich in Erinnerung gerufen.

Vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, doch ich denke, dass Google den damals gezeigten Smart Speaker gar nicht mehr auf den Markt bringt. Eines der Highlights war die Kopplung mit dem Google TV Streamer, der sich als Chromecast-Nachfolger allerdings ebenfalls als echter Flop erwiesen hat. Daher ist das Warten auf ein Smart Display und eine damit verbundene Neukonzeption des Google Home Speaker wohl unausweichlich. Die Produkte werden kommen, aber vielleicht erst im Herbst und nicht in der damals gezeigten Form.

Und jetzt darf mich Google gerne eines Besseren belehren und die Produkte nächste Woche vorstellen…

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