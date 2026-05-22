Pixel Update: Neue Android 17 Beta startet, sehr hohe Anforderungen für Gemini Intelligence & Neuerungen

Veröffentlicht am von Jens
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Google hat uns viele große Ankündigungen beschert und auch in der letzten Pixel-Woche gab es einige interessante Themen, die ganz ohne neue Hardware relevant gewesen sind: Wir zeigen euch die Voraussetzungen für die Gemini Intelligence auf den Pixel-Smartphones, berichten über das neue Android 17 und zeigen euch die wichtigsten Neuerungen der letzten Beta. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


pixel update portfolio

In den letzten Tagen gab es viele Infos in unserem Android Update und im Gemini Update, sodass die Pixel-Smartphones etwas kürzer treten mussten. Dennoch gab es rund um Android und Gemini interessanten Meldungen mit Bezug auf die Pixel-Smartphones. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Gemini Intelligence auf den Pixel-Smartphones
Die Gemini Intelligence ist für Google ein Meilenstein und man wird sehr viel daran setzen, diese so schnell wie möglich zu verbreiten. Es ist zu erwarten, dass kommende Updates diese Intelligenz voraussetzen. Doch genau hier liegt das Problem, denn Google hat solch hohe Anforderungen, dass selbst die Pixel 9-Smartphones – die noch fünf Jahre mit Updates versorgt werden – diese wohl nicht erfüllen.

» Gemini Intelligence kommt nur auf wenige Pixel-Smartphones

Android 17 QPR1 Beta 3
Google hat die Android 17 QPR1 Beta 3 veröffentlicht, die wieder einige Probleme behebt und interessanterweise auch relevante Neuerungen im Gepäck hat. Das hätten wir für diese Version nicht mehr erwartet, zeigen euch in den beiden folgenden verlinkten Artikeln aber natürlich alle wichtigen Neuerungen.

» Google veröffentlicht neue Android 17 Beta für Pixel-Smartphones

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 3




Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store
Rund um das Pfingst-Wochenende könnt ihr wieder im Google Store bei Amazon vorbeischauen und einige Aktionen mitnehmen, die ihr sicherlich nicht verpassen möchtet. Für den schönen realen Start in den Frühling gibt es hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Watch 4, ihr könnt beim Kauf der Pixel Buds sparen und noch vieles mehr. Schaut doch einfach mal herein, welche Pakete geschnürt wurden.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

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Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 999,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Faltbares Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives... 1.499,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
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