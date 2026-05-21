Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Beta des QPR1-Betriebssystems (Galerie)

Google hat am Dienstag bereits die dritte Android 17 QPR1 Beta veröffentlicht und damit in der Theorie bereits das Ende dieser Schiene erreicht. Anders als bei den beiden Vorgängern, gibt es diesmal einige interessante Neuerungen und sichtbare Änderungen an der Oberfläche, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 3.



Während wir nach wie vor auf den Release von Android 17 warten, hat Google bereits die Android 17 QPR1 Beta 3 veröffentlicht, die einen ganzen Schwung an Neuerungen im Gepäck hat. Das ist für diese Version recht ungewöhnlich, denn die wichtigsten Veränderungen sind meist in der ersten Beta zu finden. Bei den beiden Vorgängern, die übrigens erst vor zwei und vier Wochen veröffentlicht wurden, gab es hingegen keine einzige wirklich erwähnenswerte Neuerung.

Alle Neuerungen zeigen sich auch an der Oberfläche und bestehen aus mehr als nur wenige verschobene Pixel. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Veränderungen, die aufgrund der Rolle einer dritten Beta wohl den Weg in die finale Version finden sollten. Unabhängig davon hat man gestern übrigens die spannende neue Android 17 Continue on-Funktion vorgestellt.

Neue Kamera-Animation am Sperrbildschirm

Der Aufruf der Kamera vom Sperrbildschirm erfolgt jetzt mit einer neuen Animation, die sich auf die Position des Aufrufs bezieht. Es beginnt, wenn es per Powertaste aufgerufen wurde, an dessen Position und vergrößert sich auf die gesamte Displaygröße. Auf obigen Screenshots könnt ihr den Ablauf sehen.









Neue permanente Medienplayer-Benachrichtigung

Es gibt Neues in den permanenten Medienplayer-Benachrichtigungen. Diese ermöglichen jetzt die Nutzung des Material 3-Karussells zum schnellen Wechsel zwischen dem Titel und verändern außerdem den Button für die Auswahl des Audioziels.

Bildschirmaufnahme schlägt letzte App vor

Die integrierte Bildschirmaufnahme von Android 17 schlägt jetzt automatisch die zuletzt genutzte App für die Aufzeichnung vor. Natürlich lässt sich weiterhin eine andere App auswählen.

Neue Quick Settings-Animation

Auch der Aufruf der Schnelleinstellungen hat eine neue Animation bekommen. Im obigen Video könnt ihr die neue und die aktuell noch genutzte Animation nebeneinander im direkten Vergleich sehen.









Verschwommene Hintergründe

Der Blur-Effekt, auf den Google erst seit wenigen Betas setzt, zieht in weitere Stellen des Betriebssystems ein und soll für die Modernisierung der Oberflächen sorgen. Jetzt wird es auch bei der Lautstärkeeinstellung verwendet und kommt im Power-Menü zum Abschalten des Smartphones zum Einsatz.

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Das war auch schon alles für die Android 17 QPR1 Beta 3. Fraglich ist, wie es jetzt mit dieser Version weitergeht. Wird es noch eine vierte Beta geben? Wird man diese Version veröffentlichen und den finalen Release einfach überspringen? Google hält sich bedeckt und hat auch rund um die Events keine Antworten darauf gegeben. Wir behalten das natürlich hier im Blog weiterhin für euch im Blick.

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