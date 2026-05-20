Ask YouTube: Google zeigt völlig neue Suchfunktion mit Gemini-KI – bringt Recherche statt Videosuche (Video)

Jetzt zieht die KI auch auf der Videoplattform YouTube in ganz großem Stil ein und soll die Suchfunktion langfristig vollständig durch einen KI-Ansatz austauschen. Im Rahmen der Google I/O wurde jetzt das neue Ask YouTube vorgestellt, das die Anfragen der Nutzer mit aufbereiteten KI-Inhalten beantworten soll. Die Videos dienen mehr oder weniger nur noch als Quelle und werden in Auszügen verwendet.



Google hat bereits einige Produkte mit der Ask-Funktionalität ausgestattet, die die klassischen Suchfunktionen ersetzen soll – bekannt sind vor allem Ask Google oder auch Ask Google Fotos. Jetzt kommt es in ähnlicher Form auf die Videoplattform YouTube, die laut Google wohl sehr stark für Lernvideos und Informationsvermittlung verwendet wird. Das reine Entertainment spielt zumindest in dieser Kategorie keine Rolle.

Die Nutzer können eine Frage stellen, die direkt von der Ask YouTube-KI beantwortet wird. Die Quellen stammen dabei sowohl aus dem Web als auch von YouTube selbst und werden mit Videos unterlegt, in denen die Informationen enthalten sind. Ein Klick öffnet die Videos an der jeweiligen Stelle, sodass die Nutzer nicht mehr selbst nach dem gewünschten Zeitpunkt suchen müssen. Wie eine solche Aufbereitung aussieht, könnt ihr im obigen Video sehen.

Sollte das Gewünschte noch nicht dabei sein oder die YouTube-KI zu viele Informationen liefern, lässt es sich mit der Konversation weiter verfeinern oder es lassen sich ähnliche Folgefragen stellen. Ask YouTube soll im Laufe des Sommers für US-Nutzer starten, die ein Google AI Pro oder Google AI Ultra-Abo besitzen.

—

Ich denke, dass mit dieser Funktion die YouTuber ein ähnliches Schicksal bevorstehen wird wie den Webmastern. Auch diese dienen in den neuesten KI-Träumen von Google nur noch als Informationslieferanten. Bei YouTube ist es ähnlich und wenn die Nutzer nur noch gezielt kurze Auszüge anschauen, wird das die Watchtime nicht positiv beeinflussen, eigene monetarisierte Inhalte schwer zu platzieren machen und weitere negative Auswirkungen haben.

» Google-Suche startet in die KI-Ära: Größtes Update seit 25 Jahren, KI-Agenten, Mini-Apps und mehr (Video)

[YouTube Blog]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.