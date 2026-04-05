Google Fotos: Das sind die neuen KI-Funktionen von Ask Fotos zur Bildbearbeitung im Betrachter (Galerie)

Vor wenigen Tagen ist Ask Google Fotos auch in Deutschland gestartet, das neben einer starken neuen Suchfunktion auch eine ganze Reihe von schnell erreichbaren Bearbeitungsmöglichkeiten in die Android-App bringt. Viele Nutzer dürften mittlerweile den „Ask Fotos“-Button im Bildbetrachter sehen, mit dem sich Informationen auslesen, Bilder bearbeiten und andere Aktionen ausführen lassen. Wir zeigen euch, was möglich ist.



In vielen Google-Apps ist in jüngster Zeit die Gemini-KI eingezogen, das gilt auch für Google Fotos. Erst im März ist „Ask Fotos“ für viele deutsche Nutzer gestartet, das eine ganze Reihe von neuen Funktionen mitbringt. Zunächst konnten die Nutzer mit dieser neuen Suchfunktion ihren gesamten Fotobestand durchsuchen und gezielte Informationen auslesen, doch das ist noch längst nicht alles. Denn der Button findet sich auch an anderer Stelle innerhalb der App.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die Ask Fotos-Funktionen in Deutschland vorgestellt, die zunächst die Suchfunktion betreffen und einen Wechsel zwischen klassischer und KI-gestützter Variante ermöglichen. Diese Funktion startet aber auch im Bildbetrachter als zusätzlicher Button. Eigentlich handelt es sich dabei gar nicht um einen Button, auch wenn die Google Fotos-Entwickler das so bezeichnen. Viel mehr ist es ein Eingabefeld für den Prompt inklusive des Buttons zum Absenden der gestellten Anfrage.

Der Rollout dieses Buttons im Bildbetrachter für Deutschland scheint uneinheitlich zu sein, doch viele Nutzer dürften ihn schon jetzt sehen. Daher zeigen wir euch in diesem Artikel, welche Möglichkeiten die Integration des Prompts in der Bildgalerie bietet. Zunächst kann man sich das Ganze wie einen Gemini-Prompt vorstellen, der das aktiv gezeigte Foto als Kontext mitgeliefert bekommt. Schauen wir uns das einmal im Detail an.









Informationen über einen Ort

Mit Ask Google Fotos soll sich in vielen Fällen herausfinden lassen, an welchem Ort ein Foto entstanden ist. Die KI greift dabei aber nicht (nur) auf GPS-Daten zu, sondern auch auf den Bildinhalt und versucht, aus diesem entsprechende Ortsangaben zu generieren.

Informationen über das Motiv

Die Ask Fotos-KI soll mit einem Tap auf den Button „Mehr erfahren“ zusätzliche Informationen zum abgebildeten Motiv liefern. Dabei geht es nicht um das Objekt oder die Szenerie, sondern auch um Bildkomposition oder auch die Aufnahmebedingungen.

Aktivitäten auf Basis eines Fotos vorschlagen

Basierend auf der im Foto sichtbaren Aktivität kann Google Fotos ähnliche Dinge vorschlagen. Als Beispiel nennt man, dass die KI ähnliche Wanderwege heraussuchen könnte, wenn ein solcher am Foto abgebildet ist.









Ähnliche Fotos finden

Sicher die simpelste Funktion, aber für den praktischen Einsatz nicht zu unterschätzen: Die Ask Fotos-KI soll ähnliche Bilder finden. Die Auswahl der gelieferten Bilder lässt sich sowohl auf die eigene Datenbank begrenzen als auch aus dem gesamten Web suchen.

Konversation auf Basis eines Fotos

Weil die Ask Fotos-KI stets das gesamte Foto als Kontext für den Prompt erhält, könnt ihr euch wie mit einem ChatBot unterhalten und sogar andere Bilder als Ergebnis erhalten. Fragt zum Beispiel, welche Fotos am selben Ort aufgenommen worden sind, ob es noch mehr Bilder von dieser Blumenart gibt oder Pflanzen existieren, die ähnlich aussehen.

Fotos per Prompt bearbeiten

Es lassen sich nicht nur Bilder besuchen und beschreiben, sondern auch bearbeiten: Die Nano Banana-KI steht innerhalb dieses Prompts in vollem Umfang zur Verfügung und kann das gezeigte Foto direkt bearbeiten. Ihr könnt einen konkreten Wunsch äußern oder auch sagen, dass ihr Hilfe beim Bearbeiten benötigt, um Vorschläge für Optimierungen zu erhalten.









Objekte auf Foto beschreiben

Habt ihr ein Objekt fotografiert, das verkauft werden soll, kann die Ask Photos-KI eine automatische und bedarfsorientierte Beschreibung erstellen.

Zutaten von Speisen herausfinden

Wurde eine leckere Speise fotografiert, soll die Ask Google Fotos-KI wohl sehr gut darin sein, die sichtbare Zutaten herauszufinden. Ist das nicht möglich, könnte auch das gesamte Gericht erkannt und die Zutatenliste auf Basis öffentlich zugänglicher Rezepte zurückgeliefert werden.

Text transkribieren

Wurde ein Text fotografiert, lässt sich dieser mit nur einem Schritt in nutzbaren Text umwandeln und weiter verwenden. Das soll auch mit einer einigermaßen lesbaren Handschrift möglich sein.

» Google Fotos: Magische Funktionen zur Bildbearbeitung werden entschärft – Einschränkungen im Betrachter

[Google-Blog]