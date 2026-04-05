Google Maps: Ein beeindruckender Blick auf die Erde – so seht ihr die Tag-Nacht-Grenze und den Sonnenstand

Die Kartenplattform Google Maps macht es sehr leicht möglich, unseren Planeten zu entdecken, an jeden beliebigen Ort zu springen und sich viele Informationen sowie Bildmaterial zu beschaffen. Eine kaum bekannte Funktion ist die Planetenansicht, die nicht nur den virtuellen Globus in die Hand des Nutzers legt, sondern auch die Tag-Nacht-Grenze eindrucksvoll darstellen kann. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Mit Google Maps lässt sich sehr viel mehr erkunden, als es auf den ersten Blick möglich scheint – das haben wir euch erst in der vergangenen Woche am Beispiel der Planetenreise mit Google Maps gezeigt. Mit dieser Funktion könnt ihr andere Planeten des Sonnensystems entdecken, sogar auf die ISS reisen und somit die Erde virtuell verlassen. Das kann sehr interessant sein, vor allem für die bekannteren Himmelskörper wie Mond oder Mars.

Aber ihr könnt nicht nur die einzelnen Planeten ansehen, sondern auch auf das ab deren Punkt sichtbare Universum herauszoomen. Besonders bei der Erde ist das interessant, denn neben der Erde wird auch die Sonne abgebildet, die nicht nur als gelber Leuchtkörper dargestellt wird. Die Sonnenstrahlen werden ausreichend realistisch dargestellt, treffen auf die Erde und erschaffen somit eine Tag-Nacht-Grenze.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie diese Grenze auf dem virtuellen Planeten dargestellt wird. Das erschafft vor allem durch die freie Beweglichkeit eine beeindruckende Darstellung, die vielleicht auch beim Verständnis dieser Grenze helfen kann. Außerdem lässt sich gut nachvollziehen, wie viele Teile der Erde zur aktuellen Jahreszeit im Dunkeln liegen bzw. von welchem Punkt A bis zu welchem Punkt B die Helligkeit reicht.

















Für astronomische Zwecke mag das Ganze nicht unbedingt geeignet sein, aber es verschafft der ganzen Darstellung noch einmal einen höheren Realismus und bringt die Nutzer in die Rolle eines beobachtenden Raumfahrers. Zusätzlich zur Sonne und Erde könnt ihr sehen, welche Hälfte der Erde von der Sonne angestrahlt wird und welche nicht. Dadurch ergibt sich eine schöne Ansicht der Tag-Nacht-Grenze, die dem laut Uhrzeit aktuellen Stand entspricht.

Besonders nett wird diese Darstellung, wenn man sich die dunkle Seite etwas genauer ansieht. Denn bekanntlich ist die Erde dank des Menschen auch Nachts nicht mehr Dunkel, sondern vor allem in den Ballungszentren mehr oder weniger hell erleuchtet. Es gibt die bekannte Nachtdarstellung, die einen schnellen Eindruck davon gibt, wo die Erde eng besiedelt ist, wo sich Ballungszentren und Städte befinden oder wo die wirklich große Einsamkeit und Ödnis herrscht.

Probiert das einfach einmal aus: Ihr müsst nur bei der Kartenansicht sehr weit herauszoomen – klappt leider nicht am Smartphone – oder die Ansicht direkt über diesen Link aufrufen.

Letzte Aktualisierung am 5.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.