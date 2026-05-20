Google Shopping: Neuer KI-Einkaufswagen kommt bald – Gemini unterdrückt jetzt auch Onlineshops (Video)

Die Plattform Google Shopping gehört vermutlich zu den lukrativsten und gleichzeitig am wenigsten sichtbaren Geschäftsfelder des Unternehmens. Jetzt hat man eine ganz neue Funktion angekündigt, die einen universellen und KI-gesteuerten Einkaufswagen einführen soll, mit dem man auch der großen Welt des Onlineshoppings das Wasser abgraben will. Es legt den Grundstein für das Shopping durch KI-Agenten.



Wer dachte, dass Google nur das redaktionell gepflegte übernehmen und zerstören will, der irrt: Denn auch im Bereich des Onlineshoppings will man jetzt den Anbietern das Wasser abgraben, die Kaufentscheidungen unter die eigene Kontrolle bringen, aber das Risiko bei den Onlineshops belassen. Erreicht werden soll das durch einen universellen Einkaufswagen, der in viele Google-Produkte integriert wird und als erste Anlaufstelle dienen soll.

Statt die Nutzer im Rahmen von Google Shopping auf die Onlineshops weiterzuleiten, werden die Produkte zukünftig in einen KI-gesteuerten Einkaufswagen auf den Google-Servern gelegt. Dort werden alle Produkte gesammelt, es werden Preise überwacht, günstigere Alternativen angeboten oder auch über Inkompatibilitäten informiert und Alternativprodukte geboten. Die Nutzer verwalten den Einkaufswagen im Google-Angebot, bezahlen mit Google Pay/Wallet und erst im letzten Schritt wird die Bestellung in den jeweiligen Onlineshops ausgelöst.

Mit dieser Funktion will man die Grundlage für das Agenten-Shopping schaffen, bei dem die KI für den Nutzer einkauft und dieser das im besten Fall nur noch abnicken muss – wenn überhaupt. Google hat schon im vergangenen Jahr Konzepte gezeigt, bei denen man die KI einkaufen schickt und jetzt nimmt das Ganze langsam Formen an.









Sobald ihr ein Produkt in den Warenkorb legt, wird die Funktion im Hintergrund aktiv. Sie sucht nach Angeboten und Preissenkungen, liefert Einblicke in die Preisentwicklung und benachrichtigt euch, sobald ein Artikel wieder vorrätig ist. Die Grundlage dafür sind die Gemini-Modelle, damit der Warenkorb immer smarter wird, wenn die Modelle verbessert werden. Dieser Einkaufswagen ist auf den Google-Servern und nicht bei den jeweiligen Onlineshops gehostet.

Der universelle Einkaufswagen wird in die mächtige Produktsuche der Google-Suche integriert, aber auch in Gemini, in den YouTube-Produktempfehlungen oder direkt in GMail. Es wird wohl nicht lange dauern, bis das auch in Google Chrome integriert wird und dann auch extern besuchte Onlineshops zwangsbeglückt werden. Die Onlineshops verdienen zwar weiter am Umsatz, müssen sich aber einem noch intensiveren Preiskampf aussetzen und verlieren jegliche Möglichkeit der Kundenbindung oder des eigenen Auftritts.

Für die Nutzer sicherlich sehr hilfreich, für das gesamte Onlineshop-Ökosystem hingegen eine Katastrophe mit Ansage.

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