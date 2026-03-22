PayPal und Google: Eine komplizierte Partnerschaft? Die Zukunft des Onlineshoppings und Wallet-Blockade

Google ist in sehr vielen Bereichen aktiv und hat dadurch eine lange Liste an Konkurrenten, Partnern und nicht ganz transparenten Geschäftsbeziehungen – unter anderem auch zu PayPal. Aufgrund aktueller Entwicklungen könnte man den Status wohl als „es ist kompliziert“ beschreiben, denn während man auf der einen Seite die Beziehungen beendet, will man auf der anderen eng zusammenarbeiten.



Google Pay und PayPal beenden Partnerschaft

Wie wir vor wenigen Tagen berichtet haben, wird die Zusammenarbeit von Google Pay und PayPal beendet, was direkte Auswirkungen auf die Nutzer hat. Wer PayPal in Google Pay als Geldquelle hinterlegt hat, kann das Ganze zwar noch nutzen, kann diese Verbindung aber nicht mehr erneut einrichten. Außerdem sollte man nicht davon ausgehen, dass diese Verbindung noch ewig zuverlässig funktionieren wird.

Damit endet vor allem für deutsche Nutzer eine Partnerschaft, die gerade zum Start von Google Pay enorm wichtig gewesen ist. Heute ist PayPal in den meisten Fällen nicht mehr notwendig, aber dennoch dürften es wohl viele Nutzer als Backup hinterlegt haben.

Google und PayPal arbeiten an der Zukunft des KI-Onlineshoppings

Vor ziemlich genau sechs Monaten haben Google und PayPal eine KI-Partnerschaft verkündet, mit der man nichts weniger als die Zukunft des Handels revolutionieren möchte. Es geht darum, KI-Agenten selbstständig einkaufen und bezahlen zu lassen. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine Bezahllösung für KI-Agenten entwickeln, die sowohl technisch als auch rechtlich Standards schaffen soll.

Diese Partnerschaft ist ein sehr wichtiger Teil der Zukunft der KI-Agenten, die für einen vollen Umfang auch das eine oder andere Mal auf Shoppingtour gehen müssen. Alle Infos dazu findet ihr im Artikel.









Google und PayPal – es ist kompliziert

Die beiden Entwicklungen der letzten Monate wollen nicht zusammenpassen und man muss sich fragen, wie die beiden Unternehmen in Zukunft kooperieren werden. Das Ende der Partnerschaft zwischen Google Pay und PayPal ist nicht nur eine deutsche Geschichte, sondern wurde bereits seit vergangenem Sommer international umgesetzt. Auf der anderen Seite will man der Zukunft des KI-Shoppings Standards und wichtige Lösungen schaffen. Ein potenzielles Multi-Milliarden-Geschäft – extrem wichtig für PayPal und Google Gemini.

Na klar, bei sehr großen Unternehmen können die Grenzen zwischen Freund und Feind oftmals zwischen den Abteilungen fließen. Während sich die linke Hand streitet, schlägt die rechte zur engen Freundschaft. Das ist hier allerdings nicht der Fall, denn es geht um das Kerngeschäft der Onlinezahlungen. Wie man solch eine Lösung mit PayPal entwickeln will, das man gleichzeitig aus der eigenen Bezahlplattform ausstößt, ist mir ein Rätsel.

Ohne jetzt ins Spekulative abzurutschen oder Gerüchte verbreiten zu wollen, will ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass PayPal wohl schon bald verkauft werden soll. Google könnte die Gunst der Stunde nutzen und eine solche Übernahme anstreben, die dem Unternehmen ein völlig anderes Standing im Online-Payment geben und in Bereiche bringen würde, die man nie erfolgreich angehen konnte.

» Google Pay & PayPal: Zusammenarbeit endet jetzt auch in Deutschland – Infos zum Ende der Kooperation (FAQ)

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.