Google Pay & PayPal: Zusammenarbeit endet jetzt auch in Deutschland – Infos zum Ende der Kooperation (FAQ)

Es stehen große Änderungen bei Google Pay bevor, denn die Bezahlplattform wird in Kürze einen der wichtigsten Bezahlpartner verlieren, der vor allem in Deutschland eine große Relevanz hat(te). In wenigen Tagen werden PayPal und Google Pay die Zusammenarbeit einstellen. Hier findet ihr alle Informationen zum Aus und wie es weitergehen kann.



Google Pay ist im Jahr 2018 in Deutschland mit einer sehr überschaubaren Anzahl von Partnerbanken gestartet und konnte daher in den ersten Jahren auf direktem Wege von vielen Nutzern nicht verwendet werden – doch es gab einen Ausweg. Nur wenige Monate nach dem Deutschlandstart ist PayPal aufgesprungen und konnte in Google Pay als Bezahlquelle angelegt werden. Dadurch ließ sich Google Pay auch ganz ohne Kreditkarte oder unterstützte Bankkarte verwenden.

Doch damit ist es bald vorbei, denn Google Pay und PayPal stellen die Zusammenarbeit ein. Schon in weniger als zwei Wochen – nämlich am 31. Oktober – ist keine Neueinrichtung mehr möglich. Das bedeutet zwar nicht das sofortige Aus dieser Verbindung, doch es wird dann nicht mehr vollständig zuverlässig sein, so wie man das bisher gewohnt gewesen ist. Hier findet ihr alle Infos zur Einstellung:

Welche Optionen stehen bald nicht mehr zur Verfügung?

Ab dem 31. März 2026 wird es nicht mehr möglich sein, PayPal mit Google Wallet zu verknüpfen. An einer aktuellen, bestehenden, Verknüpfung ändert sich dadurch nichts, so lange diese vom Nutzer nicht selbst entfernt, zurückgesetzt oder auf ein neues Gerät übertragen wird. Wer bei der PayPal-Methode bleiben möchte, muss also zunächst gar nichts tun oder kann zur PayPal-App wechseln.









Kann ich weiterhin per Google Wallet mit PayPal zahlen?

Ja. Die aktuelle Verknüpfung von PayPal mit Google Wallet bleibt auch nach dem 31. März 2026 bestehen, so lange diese nicht vom Nutzer selbst entfernt, zurückgesetzt oder auf ein anderes Gerät übertragen wird.

Was passiert, wenn ich die Verknüpfung von PayPal mit Google Wallet aufhebe oder mein Wallet auf einem neuen Gerät nutzen möchte?

Wenn PayPal aus Google Wallet entfernt wird, das Handy ausgetauscht wird oder das Gerät zurückgesetzt wird, kann PayPal nach dem 31. März 2026 nicht mehr mit Google Pay bzw. Google Wallet verknüpft werden. Es kann jedoch weiter im Laden mit PayPal bezahlt werden – und zwar über die PayPal-App.

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PayPal will mit diesem Schritt die eigene App für das mobile Bezahlen stärken, die wohl nur von wenigen Nutzern verwendet wird. Statt den Konkurrenten Google Pay zu unterstützen oder sich abhängig zu machen, will man eigene Wege gehen und promotet die App natürlich im Zuge dieses Aus. Ob eine weitere Kooperation mit Google Pay auch an möglichen Google-Vorgaben gescheitert ist oder man einfach nur den Fokus setzen will, ist nicht bekannt.

Auch wenn die Nutzung aller eingerichteten Konten weiterhin möglich ist, solltet ihr ein Backup bzw. eine Zweitlösung haben. Man weiß nie, wann es auf einmal nicht mehr funktioniert oder eine Neueinrichtung aus irgendeinem Grund notwendig ist.

[PayPal Support]

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.