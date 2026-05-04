Android Auto: Google bringt praktische Widgets auf die Oberfläche – Leak verrät baldigen Start (Screenshots)

Google wird den Funktionsumfang der Infotainment-Plattform Android Auto in den nächsten Monaten stark erweitern und bereitet jetzt den Rollout einer Neuerung vor, die sich zuletzt mehrfach gezeigt hat: Die Auto-Oberfläche soll sich mit Widgets erweitern lassen, die praktische und schnell zugängliche Funktionen in der geteilten Ansicht neben die Haupt-Apps legen.



Die Oberfläche von Android Auto wurde schon vor längerer Zeit um die Möglichkeit erweitert, mehrere Apps parallel zu verwenden, wobei es stets eine primäre Anwendung gibt – in den meisten Fällen die Navigation – und am linken oder rechten Rand eine sekundäre App. Das soll in puncto Flexibilität und Funktionalität im Auto ausreichend sein, aber dennoch will Google den Umfang nun erweitern. Die vor einigen Monaten erstmals geleakten Android Auto Widgets stehen in den Startlöchern.

Mit den Widgets sollen schnelle Zugriffe und praktische Funktionen an die Oberfläche gebracht werden, die nicht eine vollständige App oder deren standardisierte Oberflächen benötigen. In den damals geleakten Beispielen zeigte sich etwa ein Kalender, eine Stoppuhr oder auch der Wetterbericht. Bisher ließ sich das nur über Umwege, Teardowns und versteckte Schalter einfügen, doch jetzt wird es deutlich leichter. Ein simpler versteckter Schalter schaltet einen neuen Bereich frei.

In den neuen Einstellungen haben die Nutzer am Smartphone die Möglichkeit, zusätzlich zu den anzubietenden Apps Widgets freizuschalten, die sich an der Oberfläche verwenden lassen. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie die Widgets ausgewählt und in die Liste der verfügbaren Mini-Apps eingefügt werden. Die Auswahl erinnert recht stark an die typische Sektion in den Android-Launchern.









Unklar ist derzeit noch, wie ein solches Widget an die Android Auto-Oberfläche gebracht wird. Denn die Freischaltung ist das eine, die aktive Nutzung das andere. Gut möglich, dass die Widgets in der App-Auflistung auftauchen, aber wo ist dann der Unterschied zu den vollwertigen Anwendungen? Am unteren Displayrand wäre vielleicht Platz für einen Schnellzugriff. Denkbar ist aber auch ein ausschließlicher Aufruf per Gemini-Sprachbefehl, sodass die Widgets auch visueller unterstützender Natur sind.

Wir haben euch erst vor wenigen Wochen alle Android Auto-Widgets in der Übersicht gezeigt, wobei die Liste sicherlich schnell anwachsen kann. Denn nicht nur die Google-Apps werden Widgets erstellen können, sondern auch alle anderen App-Entwickler werden die Möglichkeit zur Freischaltung solcher Widgets haben. Es ist auch denkbar, dass es Widgets von Apps geben wird, die gar nicht für Android Auto mit einer vollwertigen Oberfläche zur Verfügung stehen.

Die Integration in die App-Auflistung sowie der aktuelle Entwicklungsstand lassen vermuten, dass diese Funktion schon sehr bald freigeschaltet wird – eventuell in der kommenden Woche rund um das Android Show-Event.

» Gemini im Auto: Google startet Rollout der neuen KI für Android Automotive und Google Built-in (Videos)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 3.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.