Android Auto: Google bringt praktische Widgets an die Oberfläche – Wetter, Kalender, Gemini und Co (Galerie)

Google wird der Infotainment-Plattform Android Auto schon bald ein großes Update spendieren, das aus einer Reihe von Verbesserungen und neuen Elementen bestehen soll. Schon vor einigen Woche sind Informationen zu den Widgets durchgesickert, die die Oberfläche im Auto flexibler gestalten sollen. Wir zeigen euch, welche Widgets sich in Entwicklung befinden und wie sich diese nutzen lassen sollen.



Die Oberfläche von Android Auto hat sich schon seit längerer Zeit nicht mehr grundlegend geändert und wird dies aufgrund einer Reihe von Faktoren wohl auch nicht vollumfänglich tun. Doch es gibt immer wieder kleinere Schritte, mit denen sich weitere Vorteile ergeben, ohne die bisherigen Abläufe zu stören. Schon seit dem letzten großen „Coolwalk“-Update ist das Multitasking ein großes Thema und durch ein kommendes Konzept soll dieses deutlich erweitert werden.

Bisher ist es in Android Auto möglich, zwei Apps parallel zu nutzen – wobei in dieser Ansicht stets die Navigation den größeren und die Medienwiedergabe den kleineren Teil der Fläche einnimmt. Je nach Situation kann der Medienbereich auch noch einmal horizontal geteilt werden und eine weitere Benachrichtigung zeigen. Das funktioniert gut, bietet dem Multitasking mit anderen Apps aber nicht genügend Spielraum. An dieser Stelle kommen die Widgets ins Spiel bzw. in diesem Fall in Fahrt.

Wird das Display geteilt, lässt sich mit dem in Entwicklung befindlichen Konzept im kleineren Teil ein Widget zeigen. Dieses kann weiterhin aus dem gewohnten Medienplayer bestehen, aber auch aus einigen weiteren Apps, die dort bisher nicht zu finden waren: Kontakte, Telefon, das Wetter, ein Kalender oder natürlich auch Gemini. In der folgenden Galerie seht ihr eine Reihe von vorab geleakten Screenshots.

























Grundsätzlich gibt es zwischen der Medienplayer-App und den Widgets keinen großen Unterschied. Der Bereich ist schlank und bietet nicht Spielraum, doch es verschafft allen anderen Apps die Möglichkeit, ebenfalls in einer Minivariante angeboten und somit parallel zur Navigation oder auch dem Medienplayer verwendet zu werden. Der funktionale Sprung entsteht also dadurch, dass es mehr Apps gibt, die an dieser Stelle positionieren werden können.

Mit den Widgets kann die Flexibilität von Android Auto deutlich gesteigert werden, wobei sich natürlich auch ein sinnvoller Nutzen zeigen muss. Ob man wirklich einen Kalender oder den Wecker während der Fahrt benötigt, sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite ist das natürlich der perfekte Platz für Gemini (Live), sodass Google wohl allein dafür die Entwicklung fortsetzen und das Widget-Konzept sicherlich demnächst einführen wird.

Im Oktober letzten Jahres hieß es laut Leaks, dass sich das Projekt noch in einer frühen Phase befindet. Wie es derzeit aussieht, ist nicht bekannt.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.