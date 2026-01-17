Android Auto: Ganz neue Oberfläche im hellen Design kommt schon bald – Google zeigt Light Mode (Galerie)

Google hat vor wenigen Tagen eine neue Version von Android Auto veröffentlicht, deren Versionsnummer zwar einen großen Sprung macht, an der Oberfläche aber noch keine Veränderungen bringt. Doch das wird sich ändern, denn schon sehr bald soll die Infotainment-Plattform neben vielen weiteren Neuerungen auch einen Light Mode erhalten. Google hat die helle Oberfläche mittlerweile auch selbst gezeigt.


android auto light theme 1

Rund um die Infotainment-Plattform Android Auto stecken viele Neuerungen in der Pipeline, die noch auf ihre Umsetzung bzw. den Rollout warten. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die kommenden Neuerungen in Android Auto zusammengestellt, zu denen unter anderem der breite Rollout von Gemini gehören, die damit verbundenen Funktionen oder auch der weitere Umbau der Oberfläche mit Widgets. Aber das ist noch längst nicht alles, denn auch an der Gesamtdarstellung wird geschraubt.

Schon im Frühjahr des vergangenen Jahres gab es erste Informationen zu einem hellen Modus von Android Auto und im Sommer hatte Google erstmals selbst viele Screenshots gezeigt. Diese wurden allerdings nicht zur Ankündigung dieses Light Mode verwendet, sondern kamen einfach in der Mediensammlung für die Vorstellung anderer Funktionen zum Einsatz. Das zeigt, dass die helle Oberfläche intern schon seit langer Zeit verwendet werden kann und aus kaum bekannten Gründen nach wie vor auf den breiten Rollout wartet.

Wir haben euch diese neue helle Oberfläche schon einmal gezeigt, als diese damals im Teardown aufgetaucht ist und von Bastlern aktiviert werden konnte. Durch die offizielle Teilankündigung haben wir nun auch offizielles Bildmaterial, das sich wenig überraschend nicht vom Leak unterscheidet. In der folgenden Galerie findet ihr viele Screenshots der hellen Oberfläche. Zunächst die offiziellen Bilder von Google und folgend die etwas deutlicher sichtbaren geleakten Aufnahmen.




android auto light 1

android auto light 2

android auto light 3

android auto light 4




android auto light theme 2

android auto light theme 3

android auto light theme 4

android auto light theme 5




android auto light theme 6

Wie ihr den Screenshots entnehmen könnt, ändert sich durch die helle Oberfläche nichts an der Struktur oder den Elementen innerhalb der Plattform. Stattdessen werden einfach nur die Farben an den zu erwartenden Stellen ausgetauscht: Ein gedimmtes Weiß statt Grau, ein dunkles Weiß statt einem hellen Grau oder ein helles Grau statt einem Schwarz. Das ergibt natürlich Sinn, denn schlussendlich ist es lediglich ein Light Mode statt eines Dark Modes, bei dem die Nutzer auch nicht damit rechnen würden, dass sich die Elemente an eine andere Stelle verschieben.

Bei der hellen Oberfläche setzen Googles Designer glücklicherweise nicht auf ein helles Weiß, denn das könnte im Auto zu sehr blenden und den Fahrer ablenken. Stattdessen gibt es helle Grautöne. An den Oberflächen einiger Apps kann die dominierende Farbe dann schon an Weiß kratzen, aber es sind nur helle Grautöne. Kein Schwarz auf Weiß, sondern Mittelgrau auf Hellgrau mit dunkelgrauer Schrift. Das sieht schick aus und könnte sowohl bei Fahrzeugen mit dunklem Interieur als auch hellem Armaturenbrett sehr gut passen.

Wir warten seit einem guten halben Jahr auf den Rollout der hellen Oberfläche. Das ist für Android Auto leider typisch, denn die Plattform hat intern enorm strenge Anforderungen, sodass auch kleinere Dinge eine lange Zeit für die Freigabe benötigen.

