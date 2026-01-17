Sind wir zu abhängig von Google? Brisante Beziehungen zu den USA sind auch ein digitales Problem (Meinung)

Ganz ohne Frage gehört Google zu den erfolgreichsten Unternehmen im Internet und der gesamten digitalen Welt. Viele Nutzer verbringen täglich Stunden mit den Google-Produkten und kennen aufgrund derer Dominanz kaum eine Alternative. Das ist keine neue Situation, doch in der sich immer weiter zuspitzenden weltpolitischen Lage muss langsam auch die persönliche Frage gestellt werden: Sind wir zu abhängig von Google?



Google hat es über die Jahre immer wieder verstanden, starke Produkte zu erschaffen, die die Bedürfnisse der Nutzer zufriedenstellend erfüllen, vielleicht ganz neue Möglichkeiten schaffen oder bisherigen Lösungen weit überlegen sind. Durch dieses Strategie-Gespür, die enge Bande zwischen den Produkten und sicherlich auch das Grundvertrauen vieler Menschen in die Marke konnte sich das Unternehmen eine unglaublich breite Basis im digitalen Alltag vieler Menschen aufbauen.

Viele Menschen stecken im Google-Netzwerk (fest)

Mit Produkten wie GMail, Google Fotos, Google Drive und den zahlreichen kleineren Apps erreicht das Unternehmen täglich Milliarden von Nutzer, die oftmals einen Großteil ihrer digitaler Daten in diesen Diensten parken. Für Informationen oder Entertainment geht es immer wieder zur Google-Suche oder zu YouTube. In puncto KI schießt gerade Gemini ganz weit nach oben. Die allermeisten Menschen besuchen all diese Dienste im Google Chrome-Browser, der vielleicht noch auf einem Android-Smartphone läuft – vielleicht auch noch auf einem Pixel.

Alle diese Dienste haben genügend Konkurrenz, doch sie dominieren in ihren Bereichen und lassen dieser kaum eine Chance. Es gibt noch unzählige weitere Produkte, die von Milliarden Nutzern gerne verwendet werden. Ein Wechsel zur Konkurrenz ist jederzeit möglich, aber unbequem, mit starken Einschränkungen verboten und vielleicht nicht kostenlos. Das Rundum-Wohlfühlpaket gibt es nur bei Google. Weil Google das Vertrauen der Nutzer bis auf wenige Sandkörner im Getriebe niemals verspielt und durchaus verdient hat, ist doch alles gut. Oder nicht?









Sind wir zu abhängig von Google?

Wir bekommen es alle täglich mit: Die Beziehungen zu den USA werden auf eine harte Probe gestellt. Jeden Tag muss man damit rechnen, dass es knallt – und zwar richtig. An der Beziehung zu den USA hängen aber nicht nur gigantische politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen, sondern auch die der digitalen Abhängigkeit. Ohne jetzt irgendeinen Politismus hereinbringen zu wollen: Was ist, wen die USA für Europa plötzlich das neue Russland werden? Wenn alle Beziehungen soweit wie nur möglich gekappt werden?

Es ist seit vielen Jahren bekannt, dass Europa vor allem im Digitalbereich extrem von den USA abhängig ist. Was ist, wenn Google von heute auf morgen die Dienste in Europa einstellen müsste – aus welchen Gründen auch immer? Ich denke, dass das ein sehr sehr böses Erwachen geben würde, wenn alle Android-Smartphones plötzlich nicht mehr oder nur eingeschränkt funktionieren. Wenn der Chrome-Browser den Dienst versagt, die Websuche ausfällt, YouTube dunkel ist und alle Google-Dienste die EU-Nutzer aussperren. Und dann sprechen wir noch gar nicht von der großen Abhängigkeit der Workspace-Dienste oder der Google-Cloud im Unternehmensumfeld.

Auf diese eher rhetorischen Fragen gibt es vermutlich nur schmerzhafte Antworten. Ich denke aber, dass sich jeder Nutzer rein präventiv selbst damit beschäftigen und „für den Ernstfall“ vorbereiten sollte. Klingt blöd, aber lesen wir nicht alle jeden Tag Schlagzeilen, die wir uns vor wenigen Monaten noch nicht vorstellen konnten?

P.S. Natürlich ist Google nur die Spitze des Eisbergs, aber wir sind hier eben im GoogleWatchBlog. Wenn Microsoft den Stecker zieht, wird es sehr dunkel, wenn Meta den Stecker zieht, bricht ein großer Teil der Kommunikation zusammen. Apple, Amazon, Cloudflare, Cisco, PayPal, Visa, Infrastruktur-Betreiber. Und das ist nur die IT. Das soll keine Panikmache oder Provokation sein, aber vielleicht ein kleiner Denkanstoß für jeden Einzelnen: Sind WIR darauf vorbereitet, wenn Google in Europa plötzlich nicht mehr nutzbar ist?

Letzte Aktualisierung am 2026-01-17 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.