YouTube: Google will Videoplattform mit KI verändern – neue Startseite, Navigation, Suchfunktion und Feeds

Googles Videoplattform YouTube bietet den Nutzern überraschend wenig Strukturen rund um die Videos, wobei man sich über Jahre kaum Mühe gegeben hat, dies zu verbessern. Jetzt will man sich mit angepassten Feeds und zwei völlig neuen Suchfunktionen ganz neu aufstellen und wenig überraschend auch in diesem Bereich die Künstliche Intelligenz einziehen lassen. Wir zeigen euch, was derzeit in Entwicklung und zum Teil schon im Rollout ist.



YouTube bietet allen Nutzern seit jeher die Möglichkeit, Kanäle zu abonnieren. Doch wie in praktisch allen anderen großen Social Networks, bedeutet das längst nicht, dass man alle Videos des abonnierten Kanals vorgeschlagen bekommt. Die Startseite besteht nur aus Empfehlungen, bei denen die Abos maximal ein untergeordnetes Rankingsignal sind. Dafür, dass es eine Google-Tochter ist, bietet YouTube eine überraschend schlechte Suchfunktion.

Jetzt scheint man eine größere Umstrukturierung zu planen, denn in allen Bereichen hat es in den letzten Tagen Veränderungen gegeben, wurden Neuerungen angekündigt oder Testläufe gestartet. Es beginnt bei einer neuen Startseite, geht über die Auflistung von eigenen Feeds, verändert die Suchfunktion und führt auch noch eine neue KI-Suche ein. Das alles deutet darauf hin, dass YouTube größere Änderungen vornehmen will, wie die Nutzer ihre Videos entdecken.

Wir haben euch natürlich in den letzten Tagen über alle diese Veränderungen informiert, wobei bisher aber noch kein Zusammenhang hergestellt wurde. Das hole ich an dieser Stelle nach und liste noch einmal alle Veränderungen auf, bei denen ich einen Zusammenhang sehe und darauf tippe, dass sowohl die Suchfunktion als auch die klassische Startseite und selbst die Abos etwas weiter in den Hintergrund gedrängt werden.









Ask YouTube – eine neue KI-Suchfunktion

Google hat auch für YouTube eine Ask-Suchfunktion gestartet, die in dieser Form bereits auf anderen Plattformen wie Google Fotos verfügbar ist. Statt den Nutzern nur eine Liste mit Videos zu liefern, lassen sich umfangreiche Fragen stellen und diese mit Informationen statt Videolisten beantworten. Es geht mehr um die Information innerhalb der Videos als die Videos selbst. Unterlegt werden diese Antworten mit Auszügen und Teilen von Videos.

Diese Ask-Funktion wird bereits jetzt für erste Nutzer ausgerollt und soll auch verändern, wie die Nutzer zu den Videos gelangen.

» Alle Infos zu Ask YouTube

Neue Navigation ohne Abos

In der Android-App testet man eine ganz neue Navigation, bei der die Abos keine große Rolle mehr spielen. Man löst sie vollkommen heraus und nutzt sie nur noch als Filter für die Startseite. Das mag auf den ersten Blick nur eine Design-Veränderung sein, doch unter dem Strich ist es die weiter verschärfte Abkehr von den Inhalten, die die Nutzer abonniert haben. In die Richtung, die Nutzer zu den Inhalten zu drängen, die die Algorithmen und KI-Empfehlungen für richtig halten.

Abos werden daher auch in Zukunft eine schrumpfende Rolle spielen, so wie das auf YouTube schon seit Jahren zu beobachten ist.

» Alle Infos zur neuen Navigation ohne Abos

Neuer KI-Feed für die Startseiten

Die Startseite ist bei YouTube schon seit vielen Jahren eine Auflistung von Empfehlungen. Jetzt testet man eine ganz neue Startseite mit KI-generierten Feeds, die sich die Nutzer als Listen speichern können. Ein solcher Feed basiert auf einem Prompt bzw. einer umfangreichen Anfrage der Nutzer und wird immer wieder aktualisiert. Die Nutzer können zwischen diesen Feedlisten wechseln und sollen so die Videos sehen, die für ihre aktuellen Ansprüche oder auch die Stimmung passend sind.

» Das ist der neue KI-Feed für die Startseite









KI-Inhalte fluten YouTube – steuert man gegen?

Unabhängig von den oben aufgelisteten Dingen, aber dennoch gerade beim umfangreichen KI-Einzug in die Videoplattform relevant: Google will KI-generierte oder KI-bearbeitete Videos jetzt deutlicher als bisher markieren. Auf der anderen Seite fördert man die KI-Bearbeitungen oder Generierungen mit Gemini Omni und Google Flow. Man kann den Eindruck bekommen, dass Google bei YouTube gegen sich selbst arbeitet – offenbar sind unterschiedliche Teams am Werk, die nicht miteinander kommunizieren.

Wie das zusammenpassen soll, die Plattform umfangreich KI-gesteuert zu belassen und gleichzeitig diese Inhalte ein wenig zu brandmarken, wird wohl schon die nahe Zukunft zeigen.

» YouTube kündigt neues Label für KI-Inhalte an

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Alle diese Änderungen zeigen, dass man die Steuerung der Nutzer durch die Videoplattform verändern will. Die Zeiten der klassischen Startseite und Suchfunktion könnten daher bald vorüber sein und stattdessen eine echte Medienplattform geschaffen werden. Wie sich das schlussendlich auswirken und das Gesamtprodukt aussehen wird, muss sich erst noch zeigen. Doch wenn wir uns den Wandel der Websuche zur KI-Suche oder auch die geplanten Änderungen bei Google TV ansehen, könnte der Zugang zu YouTube sich stark verändern.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.