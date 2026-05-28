YouTube: Google testet neuen KI-generierten Feed – kann wohl die Startseite und Suchfunktion ersetzen

Google scheint bei der Videoplattform YouTube größere Pläne mit dem Umbau der Hauptnavigation, der Startseite und auch der Suchfunktion zu haben. Jetzt hat man eine neue Funktion angekündigt, mit der sich die Nutzer durch eine Art KI-basierte Suchfunktion eine eigene Startseite basteln können. Dieser personalisierte Feed startet zunächst für US-Nutzer und dürfte bald erweitert werden.



Viele Nutzer der Videoplattform YouTube dürften auf der Startseite einsteigen und sich dort durch die Empfehlungen inspirieren lassen. Mit den abonnierten YouTube-Inhalten hat das nicht viel zu tun, sondern basiert auf aktuellen Themen und Trends, auf den persönlichen Vorlieben und mehr. Jetzt führt man einen neuen persönlichen Feed ein, der eine Mischung aus Suchfunktion und Empfehlungen ist.

Dieser neue Feed basiert auf Anfragen, die der Nutzer selbst eingibt und auch als eine Art Liste speichern kann. Die Nutzer können den personalisierten Feed erstellen, der genau den Interessen, Stimmungen und Lieblingsthemen entspricht. So könnt ihr zum Beispiel eingeben „Ich möchte etwas anderes als meinen üblichen Feed“ oder „Ich möchte nach der Arbeit mit geführten Meditationen unter 10 Minuten entspannen“. Wie das aussieht, könnt ihr am folgenden Screenshot sehen.

Die YouTube-KI erstellt einen neuen, sich ständig aktualisierenden Feed, auf den die Nutzer jederzeit schnell zugreifen können. Interessanterweise hat das nichts mit dem kürzlich eingeführten „Ask YouTube“ zu tun und ist somit schon die dritte Variante für den Zugang und die Suche nach Videos. Aktuell steht das nur für US-Nutzer zur Verfügung, dürfte aber sicherlich bald auch in anderen Ländern getestet werden – ganz im Gegensatz zu Ask YouTube.

YouTube hat den Nutzern niemals eine Möglichkeit gegeben, ihre abonnierten Kanäle umfangreich zu sortieren oder kategorisieren. Nachdem man jetzt damit spielt, die abonnierten Inhalte weiter zu verstecken, sollte man das auch nicht mehr erwarten. Dennoch sind solche Listen mit favorisierten Suchfunktionen eine interessante Abwechslung.

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