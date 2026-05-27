Google TV: Die Smart TV-Plattform wächst weiter – ist auf mehr als 300 Millionen aktiven Geräten installiert

Google investiert derzeit einiges an Ressourcen in die Weiterentwicklung von Google TV und scheint sich damit weiter auf der Erfolgsspur zu befinden. Jetzt hat man Einblicke in die Nutzungszahlen gegeben, die im Vergleich zum Vorjahr kräftig gewachsen sind. Gut möglich, dass schon im nächsten Quartal ein sehr großer Sprung zum nächsten Meilenstein ansteht.



Am Rande der Entwicklerkonferenz Google I/O haben die Produktmanager auch über Google TV und dessen Erfolge gesprochen – und die können sich sehen lassen. Laut den aktuellen Zahlen kommt die Smart TV-Plattform auf 300 Millionen Nutzer. Das ist ein Wachstum von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als die Zahlen noch bei gut 270 Millionen Nutzern bzw. aktiven Geräten gelegen hat.

Allerdings ist das Wachstum laut diesen Zahlen auch stark eingebremst, denn im Vorjahr ging es von 150 Millionen (2024) auf die 270 Millionen (2025). Das erklärt sich damit, dass in diesen Jahren einige große Hersteller ihre eigenen Plattformen über Bord geworfen und auf Google TV gewechselt haben. Zu nennen wären vor allem Hisense und TCL, die zu den weltweit größten Marken in diesem Bereich gehören.

Interessanterweise sollen die Marktanteile von Google TV in Europa deutlich höher liegen als im Rest der Welt. Wir haben erst kürzlich berichtet, dass jeder dritte Smart TV in Europa mit Google TV ausgestattet ist. Vor allem in den USA hat die Plattform mit einigen starken Konkurrenten zu kämpfen. Was man bei diesen Zahlen auch noch beachten muss: 300 Millionen aktive Geräte entsprechen nicht gleich 300 Millionen Nutzern, sondern tendenziell deutlich mehr. Die klassische vierköpfige Familie hat nur einen oder vielleicht zwei Fernseher im Haus. Ausnahmen bestätigen wie üblich die Regel.

Die anstehende Fußball-WM könnte dafür sorgen, dass die Zahlen im nächsten Quartalsrückblick in die Höhe schießen, denn eine Fußball-WM gilt schon seit Jahrzehnten als ein echter Booster für den Fernseherkauf.

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[9to5Google]

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