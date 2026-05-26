Fitbit Air: Googles neuer Fitnesstracker ohne Display ist da! Verkaufsstart für den dezenten KI-Tracker

Google hat vor einigen Tagen den Fitnesstracker Fitbit Air vorgestellt, der mit einem sehr dezenten Design und vielen KI-basierten Funktionen glänzen soll. Nach einer kurzen Vorbestellerphase sind sowohl der Fitnesstracker als auch die zusätzlichen Bänder ab sofort erhältlich. Passend dazu wurde erst vor wenigen Tagen die neue App gestartet, mit der sich das Gadget einrichten und synchronisieren lässt.



Google stellt sich im Fitnessbereich noch einmal völlig neu auf und hat erst vor gut zwei Wochen einen umfangreichen Fitness-Anlauf rund um Fitbit, Fitbit Air, Google Health, Google Health Coach und Gemini gestartet. Wir haben euch zur Übersicht alle Ankündigungen im verlinkten Beitrag zusammengestellt. Der Startschuss für die Software und das Abo sind bereits gefallen und jetzt folgt die Hardware.

Ab heute ist der Fitbit Air Fitnesstracker offiziell im Handel verfügbar, nachdem die erste Vorbestelleraktion beendet ist. Ihr könnt jetzt sowohl den Fitnesstracker als auch die zusätzlichen Bänder bestellen und euch aktuell noch drei Monat das Google Health Premium-Abo kostenfrei sichern. Das Abo ist für den Betrieb nicht notwendig, gibt euch aber Zugang zu den erweiterten KI-Auswertungen und den Google Health Coach mit Gemini. Alle Infos dazu findet ihr im ebenfalls im verlinkten Blogbeitrag.

Google hat noch große Pläne im Fitnessbereich, wobei der Fitbit Air nur der Startschuss sein dürfte. Das Produkt bildet die Grundlage für das Fitnesstracking und sollte im Laufe der Zeit immer weiter verbessert werden. Es verfügt über einen Schrittzähler, eine Aktivitätserkennung, über einen alle 2 Sekunden aktiven Pulsmesser sowie einen Sensor für die Erfassung des Sauerstoffgehalts im Blut. Außerdem ist eine Benachrichtigungs-LED verbaut.

Wer sich für einen schicken und sehr dezenten Fitnesstracker interessiert, der aufgrund des fehlenden Displays eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen hat und sehr schnell wieder aufgeladen ist, ist beim Fitbit Air sicherlich richtig. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen einen Vergleich zwischen Fitbit Air und WHOOP gezeigt, wobei der Marktführer (WHOOP) sowohl äußerlich als auch preislich nicht mithalten kann.

» Alle Google Health- und Fitbit-Produkte im Google Store

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.