Pixel Launcher: Google bringt Discokugel-Icons auf den Homescreen – neuer Glitzer-Effekt startet (Screenshots)

Google hat erst vor wenigen Wochen eine neue KI-Funktion für den Pixel Launcher eingeführt, die bisher nicht viel Beachtung gefunden hat, aber derzeit ihren großen medialen Auftritt bekommt: Pixel-Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, alle Icons auf ihrem Homescreen in ein Discokugel-Design zu verwandeln. Der überraschend schicke Effekt geht auf eine Spotify-Aktion zurück.



Anlässlich des eigenen 20. Jubiläums hatte sich Spotify kurzfristig ein neues App-Icon gegönnt, das das bekannte Logo im Discokugel-Design zeigt. Bei den Nutzern kam das nicht ganz so gut an, sodass ein kleiner Shitstorm entstand und das Unternehmen die Entscheidung recht schnell wieder rückgängig gemacht hat. Doch die Story ist geblieben und im Android-Team hat man das jetzt zum Anlass genommen, eine noch sehr junge KI-Funktion des Pixel Launcher zu bewerben.

Alle Pixel-Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, ihren gesamten Homescreen-Icons ebenfalls ein Discokugel-Design zu verpassen. Dafür kommen die magischen Icon Packs im Pixel Launcher zum Einsatz, die mit dem jüngsten Feature Drop ausgerollt wurde. Diese ermöglicht ein Theming der App-Icons, sodass alle Icons als Strichzeichnung gezeigt werden können, als Kekse, mit Glitter und einigen anderen Effekten, die in Form eines Filters über die Icons gelegt werden.

Tatsächlich ist das nicht nur ein Scherz des Android-Chefs, sondern dieser Filter-Effekt steht seit dem Wochenende für alle Nutzer im Pixel Launcher bereit. Auch wenn es sich dabei um eine schnelle scherzhafte Reaktion handelt, dürfte man diesen Effekt wohl für lange Zeit beibehalten – denn genau für solche Zwecke hat man die Funktion entwickelt und das Discokugel-Glitzer-Design passt ohne Frage perfekt in dieses Konzept.

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