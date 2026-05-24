Pixel-Aktionen im Google Store: Viele hohe Rabatte zum Pfingst-WE – Pixel 10, 10a, Watch 4, Buds und mehr

Am langen Pfingst-Wochenende gibt es wieder viele Aktionen im Google Store bei Amazon, die ihr vielleicht nicht verpassen möchtet. Man bietet in diesen Tagen hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones der aktuellen Generationen, es sind hohe Ersparnisse auf die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds möglich und auch rund um Nest und Fitbit gibt es eine ganze Reihe von Aktionen.



Es lohnt sich immer wieder, einen Blick in die Aktionen im Google Store bei Amazon zu werfen, wenn man auf der Suche nach smarter Hardware aus den Bereichen Smartphone, Smartwatch, smarten Kopfhörern oder mittlerweile auch Fitness und Smart Home ist. Auch das erweiterte Portfolio vom Ladegerät bis zur Schutzhülle ist immer wieder günstig zu haben und sollte nicht vergessen werden.

An diesem Wochenende gibt es hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones in allen Varianten vom Standardmodell über das Pro-Gerät, das Pro XL oder auch das Pro Fold – jeweils in den unterschiedlichen Speicherausstattungen und Farben. Außerdem könnt ihr euch jetzt hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4 sichern, sowohl in der 41mm- als auch der 45mm-Variante und in der LTE- und Wifi-Variante. Rabatte gibt es außerdem auf die smarten Kopfhörer Pixel Buds.

Verpasst auch nicht die Aktionen auf den neuen Fitbit Air Fitnesstracker, der nach dem Ende der Vorbestelleraktion jetzt nochmal günstiger zu haben ist – sowohl das Standardgerät als auch die sportlichen Armbänder. Außerdem gibt es aktuell Rabatte auf die Google Nest Sicherheitskameras und das erweiterte Portfolio in diesem Bereich.

Schaut einfach mal unter dem folgenden Link vorbei, der euch die gesamte Auflistung der Aktionen im Google Store zeigt. Es gibt dort immer wieder etwas zu entdecken.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.