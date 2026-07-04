Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Montag – wieder mit überraschendem Pixel Feature Drop?

Wir befinden uns schon seit einigen Tagen im Sommermonat Juli und damit stehen zum Start in die nächste Woche das erste große Android Update und natürlich auch das Pixel Update auf dem Plan. Für den Monat Juli erwarten wir zwar keine ganz große Welle, aber dennoch könnte es erneut zu einem überraschenden Update inklusive Feature Drop kommen, das die Wartezeit auf die nächste Version verkürzt.



Google hat es im vergangenen Monat so richtig krachen lassen, denn im Juni gab es endlich wieder ein großes Android-Update, ein umfangreiches Pixel Update, das neue Betriebssystem Android 17 und auch noch ein Pixel Feature Drop. Das macht es für diesen Monat dann zwar nicht besser, doch die Messlatte hängt hoch und vielleicht setzt sich das Ganze in reduzierter Form auch im schönen Sommermonat Juli fort.

Welche Updates sind für Juli zu erwarten?

Der mittlerweile siebte Monat des Jahres wird uns zunächst das monatliche >Android-Sicherheitsupdate bescheren, das im Juli allerdings wieder sehr übersichtlich ausfallen sollte. Nach weit über 100 Fixes im Juni könnten es in diesem Monat gar Null sein. Denn Googles neue Update-Regel beinhaltet, dass es nur noch alle drei Monate ein großes Update gibt. Dazwischen werden nur die Probleme gefixt, die als kritisch eingestuft werden. Parallel dazu erwarten wir das monatliche Pixel Update, das stets Fehlerbehebungen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hat.

Pixel Feature Drop?

Auch wenn es nicht auf dem Plan steht, könnte Google im Juli erneut ein Pixel-Update veröffentlicht, das neue Funktionen im Gepäck hat – durch den aktuellen Schwung wäre ein neues Pixel Feature Drop gar nicht so unwahrscheinlich. Denn im August will man schon mit den Pixel 11-Smartphones überzeugen, sodass wir jetzt im Sommer ein interessantes Zeitfenster hätten. Mit einer neuen Android-Version ist hingegen nicht zu rechnen, denn Android 17 ist im Juni erschienen und die QPR1 Beta soll uns bis September begleiten.









Wann kommt das Update?

Das monatliche Android-Sicherheitsupdate wird stets am ersten Montag oder Dienstag eines Monats veröffentlicht. In den letzten Monaten war es meist der Dienstag, aber sicher ist das nicht – auch der Montag quetscht sich manchmal als Release-Tage herein. Dass in den USA an diesem Wochenende groß gefeiert wird, sollte darauf keinen Einfluss haben. Meist mit einem Tag oder einer ganzen Woche Verspätung erfolgt dann die Bereitstellung des Pixel Updates.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Langsam kommen wir an den Punkt, an dem die gute alte SoC-Regel nicht mehr gilt. Google wird auch im Juli noch einmal alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC versorgen, bis die erste Generation im Oktober ausläuft. Das Update wird also auf allen Pixel-Smartphones der sechsten bis zehnten Generation ankommen, auch auf allen a-Geräten der Budget-Reihe, auf dem Pixel Tablet und allen Foldables.

Eine Übersicht über Googles garantierte Updates für die Pixel-Smartphones haben wir euch erst vor wenigen Wochen in diesem Artikel gegeben. Außerdem hatten wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.