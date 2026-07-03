Samsung Galaxy Glasses: Neuer Leak zeigt die ersten Android XR-Brillen – viele Funktionen im Detail (Videos)

Google will gemeinsam mit Partnern schon sehr bald die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen, die bereits mehrfach angeteasert, zum Teil gezeigt und auch schon mehrfach angekündigt worden sind. Einer der ersten Partner wird Samsung sein, dass mit den Samsung Galaxy Glass in den Startlöchern steht. Jetzt gibt es eine Reihe geleakter Kurzvideos, die die wichtigsten Funktionen erklären.



Schon sehr bald werden mit den Samsung Galaxy Glass eine der ersten smarten Brillen mit dem neuen Google-Betriebssystem Android XR auf den Markt kommen. Wir haben bereits über den erwarteten Start der Smart Glasses von Google und Xreal berichtet, die mit dem Modell Google Xreal Aura Smart Glasses kommen sollen. Aber auch die Smart Glasses von Samsung sind schon mehrfach bei den Leakern aufgetaucht und zeigen sich jetzt erneut.

In einer Reihe von Kurzvideos können wir jetzt sowohl die Smart Glasses als auch deren wichtigste Funktionen im Detail sehen. Die Videos dürften wohl aus Tutorials oder den Support-Dokumenten stammen, denn sie konzentrieren sich stets auf eine einzige Funktion, zeigen nur diese im Detail und sind so kurz wie nur möglich gehalten. Gut möglich, dass diese auch innerhalb der Companion-App für die Samsung-Geräte gezeigt werden.

Wir haben euch bereits die wichtigsten Funktionen der Android XR Smart Glasses gezeigt, sodass es für unsere Leser nichts Neues sein sollte. Interessant ist es dennoch, denn bisher war alles eher theoretischer Natur, während wir jetzt erstmals ein finales Produkt und die darin umgesetzten Funktionen zu sehen bekommen. Im Folgenden die Kurzvideos inklusive der dazugehörigen Kurzbeschreibung.









Mit einem Swipe zur Seite auf dem Touchpad an der Seite des Bügels lässt sich zum nächsten oder vorherigen Titel der Medienwiedergabe springen.

Eine Swipe mit zwei Fingern ändert die Lautstärke der Medienwiedergabe.

Ein Tap auf das Touchpad pausiert oder beginnt die Medienwiedergabe.

Ein Druck auf den Kamera-Button am oberen Rand des Bügels nimmt ein Foto auf. Gedrückt halten nimmt ein Video auf.

Wird ein Video oder Foto aufgenommen, wird dies durch eine gut sichtbare LED für alle umstehenden Personen gezeigt.









Auch als Hinweis an sich selbst, wird dem Träger ebenfalls durch einen intern positioniert LED gezeigt, dass eine Aufnahme läuft oder ein Foto aufgenommen wurde.

Sobald ein Foto oder Video aufgenommen wurde, wird dies an die Companion-App des Smartphones geschickt und kann darüber weiter genutzt werden.

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Wir erwarten, dass es sich dabei um die Standardbedienung handelt und alle anderen Brillen der ersten Generationen mit Android XR exakt dieselben Bedienmethoden mitbringen.

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[SamyGuru]