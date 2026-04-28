Android XR: Das sind die Samsung Galaxy Glasses – neuer Leak zeigt KI-Brille mit Gemini (Galerie & Video)

Google könnte schon in gut zwei Wochen eine neue Version von Android XR vorstellen und die Entwicklung der Smart Glasses weiter vorantreiben – allen voran natürlich mit der Unterstützung des visuellen Betriebssystems und Gemini. Jetzt zeigt uns ein Leak ein mögliches Flaggschiff-Gerät, das ebenfalls in Kürze gezeigt werden dürfte: Das sind die neuen Samsung Galaxy Glass Smart Glasses.



Im derzeit noch im Aufbau befindliche Bereich der Smart Glasses arbeitet Google eng mit Samsung zusammen und hat bereits die Galaxy XR Smart Glasses auf den Markt gebracht. Auch wenn es sich um ein erhältliches Produkt handelt, dürfte das doch eher im experimentellen Bereich unterwegs sein, was sich sowohl durch die Headset-Größe als auch die Namensgebung zeigt. Schon bald soll mit den Samsung Galaxy Glass ein Gerät starten, das die Produktreihe tatsächlich begründen kann.

Dass Samsung und Google an einer schlanken Brille arbeiten, die sich kaum noch von einer klassischen Brille unterscheiden, ist seit langer Zeit bekannt. Jetzt gibt es einen umfangreichen Leak, dessen Bildmaterial wohl auch aus der kommenden Präsentation auf dem Android Show-Event stammt. Die Galaxy Glasses zeigen sich in voller Pracht und unterstreichen, dass ein schlankes Design möglich ist – so wie es Meta schon seit Jahren immer wieder gezeigt hat.

In der folgenden Galerie könnt ihr die Smart Glasses sehen, die auf beiden Seiten des Bügels neben dem Brillenglas eine Kamera besitzt, um die Umgebung wahrzunehmen. Ob das so gut ankommt, bleibt abzuwarten, doch in der heutigen Zeit wird das wohl anders aufgenommen als noch zu den Google Glass-Zeiten. Google hat mit den strengen Vorgaben für Smart Glasses ein Konzept entwickelt, dass die Kameras entschärfen soll.

















Spezifikationen

Prozessor: Qualcomm Snapdragon AR1

Akku: 155mAh

Kamera: 12MP Sony IMX681

Verbindungen: WiFi, Bluetooth 5.3

Gewicht: etwa 50g

Audio: Directional speakers, bone-conduction

Linsen: Photochromic transition lenses

Betriebssystem: Android XR with Gemini AI

Neben dem Bildmaterial gibt es schon jetzt auch einige Spezifikationen, die gerade bei einer Smart Glass aber noch keine große Rolle spielen – denn eine Einschätzung ist erst nach einer gewissen Etablierung der Produktreihe möglich. Wichtig ist einzig und allein die Akkulaufzeit, über die bisher aber noch nichts bekannt ist. Der Verkaufspreis für das Gerät soll irgendwo zwischen 600 Dollar und 900 Dollar liegen.

Wer jetzt schon den Geldbeutel zückt, kann ihn übrigens wieder einpacken. Auch wenn Google und Samsung das Gerät schon sehr bald präsentieren könnten, soll es nicht vor Anfang 2027 auf den Markt kommen. Gut möglich, dass auch Google selbst parallel oder vielleicht früher eine eigene KI-Brille vorstellen wird. Ich würde allerdings davon ausgehen, dass eine Pixel Glass-Brille erst dann erscheint, wenn der Markt entsprechend durch mehrere Samsung-Generationen vorbereitet ist.

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