Gemini & Claude: Google investiert bis zu 40 Milliarden Dollar in Anthropic – zieht in die Google-Cloud ein

Google ist mit dem KI-Modell Gemini mittlerweile exzellent aufgestellt und schickt sich längst an, zur Standard-KI für Endnutzer aufzusteigen. Jetzt will man sich auch im Business-Bereich stärker aufstellen und hat angekündigt, bis zu 40 Milliarden Dollar in den Konkurrenten Anthropic zu stecken. Damit erhöht Alphabet die Kontrolle über den Konkurrenten massiv.



Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Monaten berichtet, dass Google im KI-Bereich optimal aufgestellt ist, denn man hat nicht nur die eigenen Produkte in Stellung gebracht, sondern nascht auch bei der Konkurrenz mit. Mittlerweile haben alle bedeutenden und viele kleineren KI-Anbieter Teile ihrer Infrastruktur in die Google Cloud verlagert – das gilt von OpenAI über Meta bis hin zu Anthropic. Erst im vergangenen Jahr hat Anthropic Google-Rechenkapazität für 10 Milliarden Dollar gebucht und jetzt wird es noch mehr.

Wie Google vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, investiert man nun weitere 10 Milliarden Dollar in den Konkurrenten, mit einer Option auf eine weitere Runde in Höhe von 30 Milliarden Dollar. Bereits vor diesem Deal besaß Google einen Anteil von 14,5 Prozent an Anthropic und hat damit wichtige finanzielle und strategische Anteile am großen Konkurrenten. Anthropic ist vor allem für den KI-Bot Claude bekannt und ist im IT-Bereich mit Claude Code stark aufgestellt.

Auch bei dieser Investition soll es sich zum Teil um einen Kreislauf-Deal handeln, der im KI-Bereich derzeit üblich ist. Anthropic wird einen unbekannten Teil der 10 Milliarden Dollar in die Infrastruktur stecken und sich Leistungen bei Google Cloud buchen. Ein Teil des Geldes fließt daher sehr schnell zu Google zurück – und dennoch erhöht sich der Anteil am Konkurrenten.

Weil sich schon seit Monaten eine Implosion von OpenAI abzeichnet, Microsoft und Meta nicht von der Stelle kommen und sich der Markt langsam konsolidiert, scheint Google mit dem eigenen Gemini-Angebot sowie der Unterstützung von Claude/Anthropic auf einem sehr erfolgreichen Weg zu sein. Gewinnt Gemini Marktanteile, profitiert man direkt und wenn Claude weiter zulegen kann, profitiert Googles Cloudbereich.

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