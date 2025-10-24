Anthropic-KI zieht bei Google ein: Startup bucht Cloud-Rechenpower für mehr als zehn Milliarden Dollar

Google ist im Bereich der Künstlichen Intelligenz enorm erfolgreich und jetzt kann man den nächsten großen Schritt verkünden, der die Stellung von Google Cloud im KI-Markt weiter stärkt. Das nach wie vor als Startup einzustufende Anthropic will Rechenleistung für einen zweistelligen Milliardenbetrag kaufen und ist damit in guter Gesellschaft.



Im digitalen Alltag kommt man um Googles Gemini-KI kaum noch herum, doch die echte KI-Stärke des Unternehmens liegt aus finanzieller Sicht in einem ganz anderen Geschäftsbereich – nämlich bei Google Cloud. Die Sparte bietet zuverlässige KI-Dienstleistungen und konnte damit jetzt den nächsten wichtigen Kunden von sich überzeugen.

Das KI-Startup Anthropic hat angekündigt, bis zu eine Million TPU-Chips in der Google Cloud nutzen zu wollen und will dafür ab dem kommenden Jahr Kapazitäten mit mehr als einem Gigawatt buchen – was umgerechnet einem zweistelligen Milliardenbetrag entspricht. Das Unternehmen sieht exponentielles Wachstum und stellt sich damit für die Zukunft und ein weiteres starkes Wachstum auf.

Anthropic ist damit mittlerweile in guter Gesellschaft, denn die Google Cloud stellt nicht nur die Rechenleistung für das hauseigene Gemini zur Verfügung, sondern konnte zuletzt auch prominente Großkunden gewinnen: OpenAI zieht mit ChatGPT in die Google Cloud und erst kürzlich hat auch Meta KI-Rechenpower für zehn Milliarden Dollar bei Google Cloud gebucht. Viele weitere Anbieter sind ebenfalls an Bord.

Man kann vor Google Cloud wirklich nur den Hut ziehen. Nicht nur wegen des enormen geschäftlichen Erfolgs, sondern auch vor den verfügbaren Kapazitäten, die schier endlos erscheinen. Während viele KI-Anbieter kaum wissen, wie sie ihren Rechenhunger stillen sollen, betreibt Google sowohl Gemini als auch ChatGPT, die Meta-KI und bald Anthropic. Ich hatte das erst kürzlich in diesem Artikel etwas ausführlicher beleuchtet.

» Google Fotos in Android XR: Zwei beeindruckende KI-Funktionen erwecken eure Fotos zum Leben (Video)

[Der Standard]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.