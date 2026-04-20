20 Jahre Google Translate: Der Übersetzer feiert runden Geburtstag – bringt neue Aussprache-Funktion (Video)

Wie die Zeit vergeht: Heute vor 20 Jahren wurde der Google Übersetzer gestartet und hat sich als eines der wichtigsten Hintergrundprodukte des Unternehmens etabliert. Zum runden Geburtstag spendiert man nicht nur eine virtuelle Feier, sondern auch den Start einer neuen Funktion, die zunächst nur für US-Nutzer angeboten wird: Das Üben der richtigen Aussprache inklusive KI-Bewertung.



Die App Google Translate gehört sowohl im Web als auch auf dem Smartphone zu den wichtigsten Tools in diesem Bereich und kann längst sehr viel mehr als nur Texte übersetzen: Es übersetzt ganze Webseiten, Bilder, den Livestream der Kamera, übersetzt per Spracheingabe, dient als Wörterbuch oder ist von Google Chrome bis YouTube fest in viele Produkte integriert. Jetzt feiert man runden Geburtstag.

Der Übersetzer ist am 28. April 2006 mit überschaubarem Funktionsumfang – aber damals starken Ergebnissen – gestartet und wird jetzt anlässlich des Geburtstags weiter ausgebaut. Das Tool bekommt eine Aussprache-Funktion, die ihr im obigen Video im Einsatz sehen könnt. Es geht darum, ein Wort nicht nur schriftlich zu übersetzen, sondern dieses auch korrekt aussprechen zu können. Zwar kann Google Translate Wörter in vielen Sprachen vorlesen – aber wie sieht es mit der Wiederholung durch den Nutzer aus?

Mit dieser Funktion lässt sich das Mikrofon aktivieren, sodass der Nutzer selbst das Wort aussprechen kann. Die Translate-KI wird sehr genau zuhören und darauf hinweisen, ob die Aussprache korrekt ist oder ob noch daran gefeilt werden muss. Gleichzeitig gibt es Ausspracheübungen, um das Ganze zu trainieren – ähnlich wie die vor einigen Monaten eingeführte Sprachkurs-Funktion zum automatisierten Erlernen einer neuen Sprache.

Das Tool wird ab sofort für alle US-Nutzer in den Sprachen Englisch, Spanisch und Hindi gestartet. Weitere Sprachen und Länder sollen demnächst folgen.

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[Google Translate]

Letzte Aktualisierung am 28.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.