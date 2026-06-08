Google kauft überraschend Rechenpower bei SpaceX: Kommt jetzt das erste Rechenzentrum im Weltraum?

Google hat über viele Jahre enorme Summen in den Aufbau der eigenen Infrastruktur investiert und den Cloud-Bereich vor allem durch den aktuellen KI-Hype in eine echte Gelddruckmaschine verwandelt – doch jetzt scheint man an Grenzen zu stoßen. Wie über das Wochenende verkündet wurde, kauft sich Google jetzt Rechenleistung bei SpaceX, um der steigenden Nachfrage gewachsen zu sein. Und das für fast eine Milliarde Dollar pro Monat.



In den letzten Monaten galt Google Cloud als Rettungsanker für den gesamten KI-Hype, denn Google kann nicht nur das eigene Netzwerk gefühlt spielend leicht mit grenzenloser Rechenpower versorgen, sondern auch der gesamten Konkurrenz Rechenleistung verkaufen. Ich hatte hier im Blog schon die Frage gestellt, wie viel Rechenpower Google eigentlich besitzt. Jetzt haben wir die Antwort: Nicht genug.

Google und SpaceX haben, wie am Wochenende verkündet wurde, einen echten Mega-Deal geschlossen: Google sichert zu einem Preis von 920 Millionen Dollar pro Monat Zugriff auf große KI-Cluster von SpaceX – also enorme Ressourcen von KI-Rechenpower. Dieser Deal soll ab Oktober starten, doch auch in den drei Monaten dazwischen wird Google bereits zu einem reduzierten Preis beliefert. Die Vereinbarung gilt bis Juni 2029 und hat damit einen Gesamtwert von gut 30 Milliarden Dollar. Ein gutes Geschäft für SpaceX.

Dieser Deal ist sehr interessant, denn bislang galt SpaceX nicht unbedingt als großer Rechenpower-Verkäufer. Natürlich besitzt das Unternehmen gigantische Ressourcen, aber ein Reservekontingent in solchem Ausmaß war eher nicht zu erwarten. Auch dass Google schon jetzt zusätzliche Rechenpower einkaufen muss, um dem Ansturm Herr zu werden, ist eine Überraschung. Das zeigt schon, warum man in diesem Jahr mehr als 190 Milliarden Dollar in den Infrastruktur-Ausbau investieren will – und im kommenden Jahr sogar noch mehr.

Für SpaceX kommt der Deal zur perfekten Zeit, denn damit tut sich eine weitere verlässliche Geldquelle auf, die man kurz vor dem erwarteten Börsengang gut gebrauchen kann. Interessant wäre es auch, ob dieser Deal etwas mit den Plänen für ein Rechenzentrum im Weltall zu tun hat, die Google und SpaceX derzeit gemeinsam schmieden. In der Pressemitteilung ist nichts davon zu lesen.

» Google plant Rechenzentren im Weltraum: Kooperation mit SpaceX soll das wohl bald ermöglichen (Bericht)

[Spiegel]

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