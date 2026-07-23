Pixel Watch 5: Google verrät Spezifikationen der neuen Smartwatches – mehr Speicher und ein altbekannter SoC

In gut drei Wochen wird Google die Pixel Watch 5 vorstellen, die sich zuletzt häufiger bei den Leakern gezeigt hat und jetzt an mehr oder weniger offizieller Stelle auftaucht: Ausgerechnet in der Google Play Konsole tauchen jetzt die vollständigen Spezifikationen der Smartwatches auf, die in diesem Jahr an einigen Stellen nachlegen, an anderen aber auch bei der bewährten Ausstattung bleiben.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Infos und Farben der Pixel Watch 5 zusammengefasst und jetzt können wir schon wieder nachlegen: Die neuen Smartwatches wurden in der Google Play Konsole entdeckt und sind dort mit einer ganzen Reihe von Spezifikationen gelistet, die durch die Quelle als sicher gelten. So erfahren wir erstmals, dass die Pixel Watch 5 die interne Bezeichnung „godric“ trägt.

Beim SoC setzt Google überraschenderweise auf bewährte Komponenten, denn zum bereits fünften Mal kommt der Qualcomm SW5100 zum Einsatz – diesen verwendet man bereits seit der zweiten Pixel-Generation. Die Spekulation, dass erstmals der Tensor verwendet werden könnte, ist damit für diese Generation erneut vom Tisch. Im SoC stecken 4x ARM Cortex-A53 mit 1700 MHz sowie der Qualcomm Adreno 702 GPU mit 1000 MHz.

Dafür legt man beim RAM nach, denn dieser steigt von 2 GB auf 3 GB RAM und dürfte damit vor allem der lokalen Gemini-KI zugutekommen, die wir in Form der Gemini Intelligence erwarten. Es ist überraschend, dass die reine Rechenpower seit Jahren ausreicht und offenbar nur der RAM zum Flaschenhals geworden wäre. Die Displayauflösung liegt erneut bei 426×425 Pixel mit 320 dpi.

Wir erwarten die Präsentation der Pixel Watch 5 für das „Made by Google“-Event am 12. August und den Verkaufsstart schon wenige Tage später. Alles was bisher zu den neuen Smartwatches bekannt ist, findet ihr im folgenden Artikel:

» Pixel Watch 5: Das ist Googles neue Smartwatch – alles was bisher bekannt ist (Modelle, Farben, Preise, Galerie)

[9to5Google]

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