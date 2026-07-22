Google Quartalszahlen 2/2026: Alphabet Inc steigert Umsatz und Gewinn erheblich – wieder starke Zahlen

Google und der Mutterkonzern Alphabet legen wieder einmal die Karten auf den Tisch und haben vor wenigen Minuten die Geschäftszahlen für das 2. Quartal des Jahres 2026 veröffentlicht. Wie seit vielen Jahren gewohnt, könnten die Zahlen für das zweite Quartal kaum besser sein, denn das Unternehmen legt sowohl beim Umsatz als auch Gewinn sehr deutlich zu. Schauen wir uns die Zahlen einmal an, die man jetzt präsentiert hat.



Im 2. Quartal hat die Google-Mutter Alphabet nicht weniger als 119,796 Milliarden Dollar Umsatz eingefahren, das entspricht einer Steigerung von ganzen 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit steigt nicht nur der Umsatz, sondern auch die Wachtsumsraten gehen immer weiter nach oben. Laut Alphabet ist es mittlerweile das 12. Quartal in Folge, in dem man zweistellig wachsen konnte – und wird sicherlich nicht das letzte sein. Unter dem Strich sieht es eben so gut aus, denn man hat 40,77 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren – nach „nur“ 31,2 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Gewinnmarge stieg von 32 auf 34 Prozent.

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Die Alphabet-Unternehmen

Steigen wir einmal etwas tiefer in die Zahlen ein: Die Google-Dienste haben gemeinsam 94,54 Milliarden Dollar zum Umsatz beigetragen, die Google Cloud legt weitere 24,768 Milliarden Dollar in die Kasse und auch die klammen Alphabet-Unternehmen liefern 382 Millionen Dollar Umsatz. Die Google-Dienste konnten aus diesem Umsatz einen Gewinn von 39,544 Milliarden Dollar generieren, die Google Cloud hat den Gewinn mit 8,814 Milliarden Dollar fast vervierfacht. Die restlichen Alphabet-Unternehmen hingegen haben einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar eingefahren – in nur drei Monaten.

Wir haben euch vor einiger Zeit eine Übersicht aller Alphabet-Unternehmen die vor allem auf langfristige Wetten und Zukunftstechnologien setzen. Daraus sollen in den nächsten Jahren neue Umsatzträger werden, denn viele Entwicklungen gehen in die richtige Richtung. Wann sie aber tatsächlich nennenswerte Umsätze und vor allem Gewinn erwirtschaften, lässt sich nicht prognostizieren.









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Die Google-Umsätze

Das Werbegeschäft von Google trug 81,629 Milliarden Dollar zu diesen Umsatzen bei: 63,27 Milliarden Dollar mit den eigenen Produkten, 11 Milliarden Dollar von Youtube und nur noch 7,3 Milliarden Dollar aus dem Google-Netzwerk. Mit Abos und Geräten erwirtschaftete man im vergangenen Quartal 12,9 Milliarden Dollar. Die Traffic Acquisition Costs (TAC) lagen bei ganzen 16,179 Milliarden Dollar.

Mit Stichtag 30. Juni 2026 arbeiteten 198.933 Mitarbeiter bei Alphabet. In Larry Pages und Sundar Pichais Geldspeicher liegen mittlerweile 242 Milliarden Dollar auf der hohen Kante und das gesamte Unternehmen bewertet sein Inventar mit einer Summe von 921,9 Milliarden Dollar.

» Quartalszahlen 02/2026

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.