Pixel 11-Smartphones: Google zeigt das Pixel 11 Pro jetzt selbst – das erste Bild des neuen Smartphones

In wenigen Wochen werden die Pixel 11-Smartphones vorgestellt, die sich in der vergangenen Woche erstmals auf einem ganzen Schwung geleaktem Bildmaterial gezeigt hatten. Jetzt ist auch Google selbst ein solcher Glitch passiert, der uns das erste wirklich offizielle Bild des Pixel 11 Pro in einer neuen Farbe. Damit bestätigen sich zugleich die Leaks der letzten Tage und geben noch einmal neue Einblicke.



Wir haben euch vor wenigen Tagen viele Renderbilder der neuen Pixel 11-Smartphones gezeigt, die die Smartphones der nächsten Generationen in allen geplanten Farben abbildeten. Die Bilder sahen realistisch aus, die Formen und auch die gezeigten Farben stimmten, sodass wir das nur mit einer kurzen Warnung versehen, aber dennoch als authentisch bezeichnet haben. Jetzt zeigt sich, dass das korrekt war.

Auf der Webseite von Google Fi, dem Mobilfunkangebot des Unternehmens in den USA, ist jetzt ein Foto des Pixel 11 Pro in der Farbe Dune aufgetaucht. Dort wird es gemeinsam mit dem aktuellen Samsung Galaxy S26 Ultra sowie dem Motorola Razr 2026 gezeigt und ist Teil einer Werbekampagne. Natürlich ist es noch nicht verfügbar und die Werbeanzeige wurde zu früh geschaltet, aber dennoch ist das der finale Beweis, den wir benötigt haben. Das Foto liegt auf Google-Servern, sodass es zu 100% authentisch ist und uns das finale Gerät zeigt.

Viel zu sagen gibt es zu dem Smartphone nicht, denn wir haben alle Details bereits besprochen und rein äußerlich gibt es nur die üblichen kleinen Änderungen rund um die Kameraleiste. Eventuell sehen viele treue Nutzer hier den Nachfolger ihres alten Geräts, denn in wenigen Monaten wird der Support für die Pixel 6-Smartphones auslaufen, sodass diese nicht mehr mit Updates versorgt werden.

Schaut euch doch bei Interesse alle Renderbilder, Spezifikationen und Verkaufspreise der Pixel 11-Smartphones an, die wir euch erst am Wochenende übersichtlich zusammengestellt haben. Außerdem blicken wir schon zu einer neuen Kernfunktion und haben euch sowohl funktionell als auch durch Renderbilder das neue Pixel Glow gezeigt.

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[9to5Google]

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