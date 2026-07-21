Google Maps: Bis zu 30 Prozent negativer Bewertungen in Deutschland werden gelöscht – das steckt dahinter

Für Millionen von Menschen sind die Google Maps Bewertungen eine wichtige Entscheidungsgrundlage für geplante Wege oder auch Dienstleistungen – dementsprechend relevant sind sie auch für die gelisteten Unternehmen. Wie jetzt aus einer Stichproben-Studie hervorgeht, werden in Deutschland besonders viele Bewertungen und Rezensionen gelöscht, sodass deren gezeigtes Gesamtbild nicht immer die Realität zeigt.



An unzähligen Stellen im Internet lassen sich öffentlich sichtbare Bewertungen oder Rezensionen abgeben – von Onlineshops über Dienstleister bis Social Media und natürlich auch in Google Maps. Aufgrund der dominierenden Position der Kartenplattform sowie der Integration in die Websuche sind die Google Maps Bewertungen in vielen Ländern mit Abstand das wichtigste Kriterium und werden von vielen Millionen Nutzern beachtet.

Es dürfte jedem bekannt sein, dass Bewertungen von Unternehmen gelöscht werden können oder dass abgegebene Rezensionen gar rechtliche Folgen haben können. Schon vor Jahren hat sich eine ganze Branche aus Löschungsdienstleistern und Anwälten gebildet – das scheint offenbar ganz besonders für Deutschland zu gelten. Mittlerweile geht das so weit, dass Google Maps öffentlich über gelöschte Rezensionen informiert. Jetzt hat sich die Deutsche Presse-Agentur das einmal etwas näher angesehen

In einer Stichprobe bei über 3700 Gastbetrieben kam man zu dem Ergebnis, dass in Deutschland bei bis zu 30 Prozent aller Unternehmen Bewertungen gelöscht worden sind. Die Zahlen schwanken zwischen 11 und 30 Prozent, wobei der Ausschlag eher in die höhere Region geht. Besonders hoch sind die Werte in Großstädten wie Berlin, Köln oder Frankfurt.









Google Maps hat ein Bewertungsproblem

Wirklich überraschend ist das Ergebnis nicht, auch nicht in diesem Umfang. Denn für Unternehmen sind Online-Bewertungen heute ein enorm wichtiger Bestandteil des Außenauftritts – noch sehr viel wichtiger als die beste Webseite, die beste Werbung oder der beste Social Media-Auftritt. Wenn die Bewertungen nicht passen, reißt der Kundenstrom oder baut sich gar nicht erst auf. Anders herum ist es genauso. Besonders bei großem Konkurrenzdruck, wie in den Großstädten, ist es wichtig, vor dem Mitbewerb zu liegen.

Unternehmen wird die Löschung durch Dienstleister, die das Blaue vom Himmel versprechen, sehr leicht gemacht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das in großem Stil in Anspruch genommen wird. Das führt allerdings dazu, dass man den Bewertungen und Rezensionen nicht mehr vertrauen kann, sodass sie langfristig wieder weniger relevant werden könnten. Vor allem nach solchen Studien und Berichten, die vielen Nutzern in Erinnerung rufen, dass das gezeigte Bild vielleicht nicht ganz realistisch ist.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Monaten zusammengefasst, warum ihr Google Maps Bewertungen nicht mehr vertrauen solltet.

» Google Maps & Gemini: Ask Maps startet schon bald in der Routenplanung – beantwortet Fragen (Screenshots)

» Google Maps: So könnt ihr sehr leicht Strecken, Flächen und mehr mit dem Lineal messen (Android & Desktop)

[heise]

Letzte Aktualisierung am 21.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.