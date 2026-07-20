Android & Gemini: Google muss fremde KI-Assistenten vollständig unterstützen – fordert die EU-Kommission

Google hat bereits damit begonnen, den KI-ChatBot Gemini in das Betriebssystem Android zu integrieren und will dies mit den kommenden Versionen vertiefen. Damit es nicht zur nächsten Dominanz kommt, schiebt die EU-Kommission schon jetzt einen kleinen Riegel vor und zwingt Google zur Öffnung der Schnittstellen. KI-Assistenten von Drittanbietern dürfen nicht benachteiligt werden.



Das Betriebssystem Android dominiert gemeinsam mit Apples iOS den mobilen Markt. Der Google Play Store steht an der Spitze, zahlreiche Google-Apps sind durch das Android-Bundle marktführend und es ist davon auszugehen, dass das mit Gemini sehr ähnlich verlaufen wird. Google ist bereits auf dem Weg zur Marktführerschaft und mit den großen Plänen zu den KI-Agenten in Android schreibt man bereits am nächsten Kapitel.

Jetzt greift die EU-Kommission ein und will Google dazu zwingen, KI-Assistenten von Drittanbietern gleich zu behandeln wie die hauseigenen Angebote. Weil Android als Gatekeeper gilt, gibt es im Rahmen des DMA kaum Spielraum für Google, sodass man das umsetzen muss. Nach dem Willen der EU-Kommission sollen KI-ChatBots von Drittanbietern unter Android denselben Funktionsumfang bieten können bzw. exakt denselben Zugang zu Schnittstellen verwenden können, wie es für die Gemini-KI oder andere Google-Dienste der Fall ist.

Aktuell ist es, dass sich alternative KI-ChatBots zwar unter Android installieren und auch statt Gemini zum Standard erklären lassen, aber den vollen Funktionsumfang von Gemini in Android können sie nicht bieten. Natürlich ist der Datenschutz ein großes Thema, sodass Google und die EU-Kommission wohl noch lange Verhandlungen führen werden müssen, in welchem Rahmen es Sicherheitsmaßnahmen geben muss.

Google muss bis zum 1. Mai 2027 die endgültigen Spezifikationen des zu startenden Programmes veröffentlichen und schon ab diesem Tag Anträge von Drittanbietern zur Zertifizierung annehmen. Schon zwei Monate später muss das Ganze Live gehen und spätestens ab dem 1. August 2027 soll es in Android 17 oder schon Android 18 verpflichtend umgesetzt werden müssen.

[heise]

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