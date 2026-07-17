Gemini Update: Gemini Notebook, KI-Speicher bald nicht mehr kostenlos, Gemini Omni, Nano Banana 2 Lite

Wir haben das Ende der Gemini-Woche erreicht, die uns eine Reihe von Themen gebracht hat, über die wir berichten konnten: Das NotebookLM erhält einen neuen Namen, wir spekulieren über kostenpflichtigen KI-Speicher, zeigen euch Gemini Omni in Google Fotos und zeigen euch Nano Banana 2 Lite. Das alles und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die jüngste Gemini-Woche stand ganz im Zeichen Medien rund um Nano Banana 2 Lite, um das neue Gemini Omni in Google Fotos und auch den in großen Umfang benötigten Speicherplatz für die KI-Dienste. Außerdem berichten wir über die Umbenennung von NotebookLM in Gemini Notebook. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini Omni in Google Fotos

Innerhalb von Google Fotos startet das neue Gemini Omni, das die KI-Videobearbeitung sehr leicht macht. Die native Integration gilt für viele Abonnenten und soll durch eine native Integration die Medien vor dem Teilen aufbereiten.

» Gemini Omni Videobearbeitung startet in Google Fotos

Gemini-Speicherplatz bald kostenpflichtig?

Wird der Gemini-Speicherplatz schon bald kostenpflichtig? Das Heranrücken an die anderen Google-Dienste lässt vermuten, dass das schon bald der Fall sein könnte. Denn der benötigte Speicherplatz für die zahlreichen Dienste dürfte mittlerweile ganz erheblich sein.

» Wird Google schon bald für Gemini-Speicherplatz zur Kasse bitten?









Das ist Gemini Nano Banana 2 Lite

Wir zeigen euch die Möglichkeiten von Gemini Nano Banana 2 Lite. Die KI-Fotobearbeitung bietet in der Lite-Version viel Leistung für wenig Rechenpower und kommt dadurch deutlich schneller zum Ergebnis. Schaut euch einmal den Vergleich im verlinkten Artikel an.

» Das leistet die KI-Fotobearbeitung Gemini Nano Banana 2 Lite

NotebookLM wird zu Gemini Notebook

Google spendiert dem beliebten Produkt NotebookLM einen neuen Namen, mit dem dieses auch in diesem Bereich näher an das große Gemini heranrückt: Das Tool nennt sich jetzt Gemini Notebook und soll den Funktionsumfang auch innerhalb der Gemini-App weiter ausbauen. Dennoch ist geplant, die App weiterhin als eigenständige Plattform anzubieten.

» NotebookLM heißt jetzt Gemini Notebook

Letzte Aktualisierung am 15.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.