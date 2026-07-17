Google nimmt große Änderungen am Android-Backup vor und informiert jetzt alle Nutzer über die neuen Funktionen, das Ende des Gratis-Speichers und auch über die Auswirkungen dieser Anpassungen. Es lohnt sich, in die von Google in diesen Tagen versendete E-Mail einmal hereinzuschauen, denn sie enthält eine wichtige Information. Hier findet ihr alle Infos rund um das neue Backup.



Die allermeisten Android-Nutzer dürften das Cloud-Backup nutzen, das die wichtigsten Einstellungen direkt auf den Google-Servern ablegt. In diesen Tagen werden gleich zwei neue Sicherungstypen eingeführt, mit denen das Backup noch flexibler werden soll. Zunächst lassen sich jetzt Android-Apps einzeln für das Backup auswählen, sodass nicht mehr alle oder gar keine Apps gesichert werden müssen. Das ist ein wichtiger Punkt, den ihr euch einmal anschauen solltet.

Als zweite Neuerung wird das Android-Backup von Dokumenten im Downloads-Ordner eingeführt. Dieses sorgt dafür, dass alle in diesem Ordner abgelegten Dokumente direkt im Google Drive gespeichert werden. Das kann sehr wichtig sein, denn der Ordner ist sicherlich hinsichtlich Backup vollkommen unterschätzt und wird gerne vergessen – obwohl sich darin nicht selten wichtige Dokumente befinden können.

Wir haben bereits über alle wichtigen Neuerungen berichtet und jetzt informiert Google alle Nutzer per E-Mail über die neuen Speicherrichtlinien und Steuerelemente des Backups. In dieser E-Mail befinden sich aber nicht nur weiterführende Informationen, sondern am Ende auch eine Prognose, wie viel zusätzlichen Speicherplatz euch diese Änderungen kosten werden. Das kann relevant sein, gerade wenn man nur ein kleines Kontingent besitzt und das Backup möglicherweise ohnehin nicht oder nicht in diesem Umfang benötigt.









Hallo

wir möchten dich über eine bevorstehende Aktualisierung unserer Speicherrichtlinien informieren. Außerdem führen wir neue Steuerelemente ein, mit denen du deine Android-Sicherungen besser verwalten kannst. Richtlinienänderung: In 45 Tagen werden alle Daten, die in den Sicherungen deines Android-Geräts enthalten sind, auf das Speicherplatzlimit deines Google-Kontos angerechnet. Fotos und Videos in Google Fotos und MMS-Daten werden bereits jetzt in deinen Google-Kontospeicherplatz einbezogen. Mit dieser Änderung werden auch alle anderen gesicherten Daten wie SMS, Anruflisten, Geräteeinstellungen und App-Einstellungen auf deinen Google-Kontospeicherplatz angerechnet. Nach Inkrafttreten dieser Richtlinie wird deine Gerätesicherung möglicherweise mehr Speicherplatz belegen. Wenn das Speicherplatzlimit deines Google-Kontos überschritten ist, werden automatische Sicherungen pausiert, bis du Speicherplatz freigibst oder dein Abo upgradest.

In 45 Tagen werden alle Daten, die in den Sicherungen deines Android-Geräts enthalten sind, auf das Speicherplatzlimit deines Google-Kontos angerechnet. Fotos und Videos in Google Fotos und MMS-Daten werden bereits jetzt in deinen Google-Kontospeicherplatz einbezogen. Mit dieser Änderung werden auch alle anderen gesicherten Daten wie SMS, Anruflisten, Geräteeinstellungen und App-Einstellungen auf deinen Google-Kontospeicherplatz angerechnet. Nach Inkrafttreten dieser Richtlinie wird deine Gerätesicherung möglicherweise mehr Speicherplatz belegen. Wenn das Speicherplatzlimit deines Google-Kontos überschritten ist, werden automatische Sicherungen pausiert, bis du Speicherplatz freigibst oder dein Abo upgradest. Neue Steuerelemente: Mit dieser Änderung führen wir auch detaillierte Schalter für das App-Backup in deinen Android Backup-Einstellungen ein. Wenn du Android 9 oder höher verwendest, kannst du jetzt genau auswählen, welche Datentypen und einzelnen Apps du sichern möchtest. So nutzt du den Speicherplatz nur für das, was dir am wichtigsten ist. Aktueller Speicherplatz:

Nach dieser Änderung wird die Sicherung deines Android-Geräts voraussichtlich 0,12 GB mehr Speicherplatz belegen. 1.258,02 GB deines 2.148 GB umfassenden Speicherplatzes sind belegt.

Die Änderungen greifen ab Erhalt der E-Mail in 45 Tagen, ihr habt also noch etwas Zeit, um Anpassungen vorzunehmen. Natürlich ist es jederzeit möglich, das Backup anzupassen, einzelne Kategorien oder auch Apps abzuwählen. Solltet ihr einzelne Punkte erst später abwählen, werden die bereits in der Cloud befindlichen Dateien wieder gelöscht.

Alle Infos zum neuen Android-Backup:

» Android: Google startet flexibles Backup für alle Nutzer – so könnt ihr Apps einzeln auswählen

» Android & Google Drive: Google startet neues Backup für viele Nutzer – sichert Downloads-Ordner in der Cloud

» Android: Google streicht das Gratis-Backup jetzt für alle Nutzer – alle Infos zu den neuen Backup-Regeln

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.