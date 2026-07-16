Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 7 ist da

Google kennt offenbar rund um Android 17 kein Halten mehr und hat vor wenigen Stunden schon wieder eine neue Beta der QPR1-Schiene veröffentlicht. Jetzt stehen wir bereits bei der fast schon rekordverdächtigen Android 17 QPR1 Beta 7, die wieder eine Reihe von Verbesserungen in das Beta-Betriebssystem bringt. Es werden auch Probleme behoben, hier findet ihr alle Infos im Überblick.



Es geht weiter rasant voran bei Android 17, wenn wir einmal die lange Wartezeit auf den finalen Release des Betriebssystems außer Acht lassen. Der Start liegt schon wieder einige Wochen zurück und jetzt legt man erneut in der QPR-Schiene mit einer Beta nach, die gerade einmal zwei Wochen nach der letzten Beta-Version startet. Damit stehen wir bereits bei der siebten Ausgabe der Vorabversionen der QPR1-Schiene, die bisher noch niemals so lang ausgefallen ist.

Google hat die Android 17 QPR1 Beta 7 veröffentlicht, die die gerade einmal zwei Wochen alte Beta 6 ersetzt und gar im selben Monat wie die sechste Ausgabe erscheint. Man bringt erneut einige Verbesserungen im Sinne von Problembehebungen mit, die durch die vorherigen Vorabversionen zum Teil erst aufgemacht worden sind. Es ist das erste Mal, dass es eine Beta 7 in der QPR-Schiene gibt, sodass wir gar auch noch mit 8 oder 9 rechnen können – vielleicht wird es sogar zweistellig. Denn immerhin soll uns die QPR1 noch bis in den September hinein begleiten.

Es sind keine echten funktionellen Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 7 aufgetaucht oder angekündigt worden, sondern nur die üblichen Verbesserungen. Mit der letzten Version hatte man nach eigenen Angaben die Plattformstabilität erreicht, sodass es trotz zahlreicher Releases jetzt ein bisschen langsamer vorangeht, als in den ersten sechs Ausgaben. Entwickler können ihre Apps jetzt mit dieser Version testen und darauf bauen, dass das Ergebnis auch bei der finalen Version gleich aussehen wird.









Die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 7

Battery Share from Quick Settings failed to start charging or repeatedly displayed the charging animation. (Issue #476443126, Issue #477627747, Issue #480701245, Issue #484322291, Issue #488473799, Issue #501729379, Issue #500638463)

Turning off Wi-Fi created an empty gap between the battery and mobile data icons in the Quick Settings status bar. (Issue #517178332)

A crash in the Quick Settings font size controller that prevented users from adjusting their text size from the quick access panel. (Issue #531915405, Issue #530312544)

Start auf den Pixel-Smartphones

Natürlich kommt auch die Android 17 QPR1 Beta 7 auf alle Pixel-Smartphones, die schon die vorherigen Versionen der Android 17 QPR1 Beta erhalten haben oder schon das finale Android 17 verwenden – wenn man sich entsprechend im Beta-Kanal befindet. Das gilt für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation aus dem Jahr 2021 bis hin zum neuesten Modell Pixel 10a. Das Update kommt auf Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, alle a-Geräte ab der sechsten Generation, die Foldables und auch auf das Pixle Tablet.

Alle Nutzer, die sich mit ihrem Pixel-Smartphone im Beta-Kanal befinden, sollten das Update im Laufe der nächsten Stunden angeboten bekommen. Habt ihr gerade erst auf das finale Android 17 gewechselt, habt ihr den Beta-Kanal verlassen und müsstet diesen erneut betreten. Davon ist bei einer QPR-Beta aber eher abzuraten, denn die wirklich großen Neuerungen muss man in dieser oft mit der Lupe suchen.

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