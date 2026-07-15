Android Auto: Praktisches Update für den Medienplayer – Widget erhält gleich drei neue Buttons (Screenshots)

Google spendiert der Infotainment-Plattform Android Auto in jüngster Zeit immer wieder einige Neuerungen und jetzt steht das nächste Update vor der Tür, das sich bei ersten Nutzern zeigt: Der in den letzten Monaten mehrfach veränderte Medienplayer dürfte mit dem nächsten Rollout eine neue Widget-Oberfläche erhalten, die noch mehr Buttons und Kontrollmöglichkeiten auf die Übersichtsseite bringt.



Der Medienplayer in Android Auto gehört neben der Navigation zu den wichtigsten Apps und dürfte von vielen Nutzern nicht nur in der Vollbildansicht, sondern vor allem in der verkleinerten Variante verwendet werden – nämlich im Drittelfenster parallel zur Navigation. Auf obigem Screenshot könnt ihr das aktuelle Design sehen, das sich in den letzten Monaten immer wieder mit alternativen Bildgrößen, Fortschrittsleisten oder Button-Reihenfolgen geändert hat.

Nachdem die Button-Reihenfolge zuletzt der Schwerpunkt gewesen ist, geht es jetzt darum, noch mehr Funktionen in dieses kleine Widget zu bringen. Faktisch ist es zwar kein „Widget“, aber man kann es sicherlich dennoch zum besseren Verständnis als ein solches bezeichnen. Dieses informiert den Nutzer über den aktuellen Titel, den Fortschritt und ermöglicht das Pausieren, Fortsetzen sowie den Wechsel zum nächsten oder vorherigen Titel.

Jetzt zeigt sich ein neues Medienplayer-Widget, das gleich drei neue Buttons an die Oberfläche bringt: Neben den bereits erwähnten Steuerbuttons zieht die Funktion Daumen nach oben ein, die Möglichkeit zur Aktivierung der Zufallswiedergabe sowie das Umschalten der Wiederholung zwischen An, 1x und vollständig wiederholen. Alle drei Funktionen waren bisher nur im großen Player verfügbar und mussten auch dort zum größten Teil über das Drei-Punkte-Menü aufgerufen werden.

Die neue Oberfläche zeigt sich bei ersten Nutzern, scheint aber noch nicht im Rollout zu sein. Ich finde das persönlich enorm praktisch und hoffe auf eine schnelle Verbreitung.

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