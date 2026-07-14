Google Play Store Aktion: Diese 77 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in die neuen Aktionenwoche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute zeigen wir euch die Pixel 11-Smartphones in voller Pracht, berichten über die Google Maps Navigation in Android Auto und zeigen euch die Reservierung der WhatsApp-Nutzernamen. Schaut euch auch die neue Suchfunktion in Google Keep an.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 14.07.2026

WhatsApp: Jetzt schnell sein! So könnt ihr jetzt euren Benutzernamen reservieren – und das ist zu beachten

Apps
Keep Calm App relaxing mind
Keep Calm App relaxing mind
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Keep Calm App relaxing mind
Entwickler: Yepil paid apps pro 2026
Preis: Kostenlos
Spiegel ◎
Spiegel ◎
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Spiegel ◎
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Poster Maker Pro Banner Create
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Poster Maker Pro Banner Create
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
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Fit Workout Pro - AI Trainer
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Mockup for Everything - Design
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Mockup for Everything - Design
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Meine Medizin Pro
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Meine Medizin Pro
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Invitation Card Maker Pro
Invitation Card Maker Pro
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Invitation Card Maker Pro
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Watch Faces
HYB: Watch face
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HYB: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Pulse Watch Face
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Pulse Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Hard Colors Metal Classic CWF6
Hard Colors Metal Classic CWF6
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Hard Colors Metal Classic CWF6
Entwickler: Calkanos Watch Faces Studio
Preis: Kostenlos
W6 Style WF Wear OS 5+
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W6 Style WF Wear OS 5+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
W6 Dark Style Wear OS 5+
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W6 Dark Style Wear OS 5+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
W6 Gradient Style Wear OS 4+
W6 Gradient Style Wear OS 4+
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W6 Gradient Style Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Core Watch Face
Core Watch Face
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Core Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos

Google Maps Navigation: Riesiges Update bringt völlig neues Immersive Design und Funktionen (Galerie)

Pixel 11: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Farben zeigen sich in umfangreichem Leak (Galerie)




pixel 10 banner

Spiele
Solitaire Pro : Card Games
Solitaire Pro : Card Games
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Solitaire Pro : Card Games
Entwickler: VR GAMES
Preis: Kostenlos
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
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Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Car Racer Vr Pro
Car Racer Vr Pro
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Car Racer Vr Pro
Entwickler: VR GAMES
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
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Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
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Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Wahrheit oder Pflicht Pro
Wahrheit oder Pflicht Pro
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Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
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Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Bible Master – Quiz & Trivia
Bible Master – Quiz & Trivia
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Bible Master – Quiz & Trivia
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Word Game Wonders: Crossword
Word Game Wonders: Crossword
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Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
My English Grammar Test PRO
My English Grammar Test PRO
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My English Grammar Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Metal Soldiers 4 Pro
Metal Soldiers 4 Pro
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Metal Soldiers 4 Pro
Entwickler: Play365
Preis: Kostenlos
Gotto
Gotto
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Gotto
Entwickler: QodeZone
Preis: Kostenlos
Tank Mini War
Tank Mini War
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Tank Mini War
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
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Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
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Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
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Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
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Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
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Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
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Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
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Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
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Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
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Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
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Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
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Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Egg Journey
Egg Journey
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Egg Journey
Entwickler: Malaga Games
Preis: Kostenlos
무한의 고속도로
무한의 고속도로
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무한의 고속도로
Entwickler: Nari Works
Preis: Kostenlos
[365fun] Running Man
[365fun] Running Man
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[365fun] Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Stairway to Heaven
[365fun] Stairway to Heaven
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[365fun] Stairway to Heaven
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Matching Game2
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[365fun] Matching Game2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Mountain Climbing
[365fun] Mountain Climbing
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[365fun] Mountain Climbing
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
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Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
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Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
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Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Chain the Color Block
Chain the Color Block
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Chain the Color Block
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Monster Survivors
Monster Survivors
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Monster Survivors
Entwickler: GameSA
Preis: Kostenlos
Backrooms
Backrooms
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Backrooms
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
[VIP] Mr. Balcan Idle
[VIP] Mr. Balcan Idle
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[VIP] Mr. Balcan Idle
Entwickler: SUPERCLAY Inc
Preis: Kostenlos

Keine Google-Angebote mehr verpassen! So könnt ihr jetzt GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle hinzufügen + Abos




Icon Packs
Star - Yellow Icon Pack
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Star - Yellow Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Gradia - Icon Pack
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Gradia - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yellowdiant - Icon Pack
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Yellowdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Watermelon - Lines Icon Pack
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Watermelon - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Bubble Gum - Lines Icon Pack
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Bubble Gum - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Red Carpet - Lines Icon Pack
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Red Carpet - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Rigoletto - Squircle Icon Pack
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Rigoletto - Squircle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Earth - Lines Icon Pack
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Earth - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Kathleen - Lines Icon Pack
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Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
MangoLine - Orange Icon Pack
MangoLine - Orange Icon Pack
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MangoLine - Orange Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Red Carpet - Icon Pack
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Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
LineBula White - Icon Pack
LineBula White - Icon Pack
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LineBula White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
LineBula Black - Icon Pack
LineBula Black - Icon Pack
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LineBula Black - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
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Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Firefly Neon Icon Pack
Firefly Neon Icon Pack
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Firefly Neon Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Prismatic Icon Pack
Prismatic Icon Pack
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Prismatic Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Project Icon Pack
Project Icon Pack
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Project Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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